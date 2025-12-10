Crollo Napoli a Lisbona: Mourinho batte Conte. Decidono Rios e Barreiro

Notte fonda in Europa. Il Napoli si sveglia tardi e perde 2-0 contro un Benfica affamato. La squadra di Conte paga un avvio shock (sotto dopo 20 minuti per gol di Rios) e l’incapacità di reagire del reparto offensivo. A inizio ripresa la magia di tacco di Barreiro (49′) chiude i giochi. Con questa sconfitta, gli azzurri restano bloccati a 7 punti nel girone unico: la qualificazione diretta si allontana, ora servono punti contro Copenhagen e Chelsea per blindare almeno i playoff.

Blackout al Da Luz: la mossa a sorpresa di Mou

José Mourinho l’ha vinta sulla scacchiera. Lo Special One ha sorpreso Antonio Conte lasciando in panchina il bomber Pavlidis e schierando Ivanovic, più mobile, per non dare punti di riferimento alla difesa a tre azzurra (Beukema-Rrahmani-Buongiorno).

Per 25 minuti c’è stata una sola squadra in campo. Il Napoli è rimasto negli spogliatoi, soffocato dal pressing lusitano. Il gol dell’1-0 (20′) è la fotografia del momento: cross innocuo, Scott McTominay (solitamente perfetto, come analizzato nel nostro speciale sul nuovo ruolo) sbaglia il disimpegno e regala a Rios la palla del vantaggio.

La reazione sterile e il colpo di grazia

Dopo lo schiaffo, il Napoli ha provato a rialzarsi spinto da Di Lorenzo e dai soliti strappi di Neres, ma è mancato il terminale offensivo. Rasmus Hojlund, lontano parente del giocatore ammirato contro la Juventus, è stato annullato dalla difesa portoghese.

A inizio ripresa, la doccia gelata: mentre Conte preparava i cambi (dentro Politano e Spinazzola), il Benfica ha raddoppiato. Ancora Rios protagonista, palla dentro e tocco di tacco geniale di Barreiro che anticipa tutti. Sul 2-0 la partita è finita virtualmente, nonostante la generosità di un Napoli troppo impreciso per fare male.

Le Pagelle del Napoli: chi si salva e chi affonda

Ecco i voti della disfatta portoghese, dove poche luci si accendono nel buio:

Neres (6): L’unico a provarci davvero. Si accende a sprazzi, predica nel deserto.

L’unico a provarci davvero. Si accende a sprazzi, predica nel deserto. Milinkovic-Savic (6): Rischia coi piedi, ma evita un passivo peggiore con due parate. Poteva fare meglio sui gol.

Rischia coi piedi, ma evita un passivo peggiore con due parate. Poteva fare meglio sui gol. Beukema (5.5): Soffre la velocità del Benfica, sostituito all’intervallo per scelta tattica/tecnica.

Soffre la velocità del Benfica, sostituito all’intervallo per scelta tattica/tecnica. Hojlund (5): Fantasma. Mai pericoloso, perde tutti i duelli fisici. Un passo indietro preoccupante dopo i segnali di risveglio in campionato.

Fantasma. Mai pericoloso, perde tutti i duelli fisici. Un passo indietro preoccupante dopo i segnali di risveglio in campionato. McTominay (6): Lotta in mediana anche quando la barca affonda, è l’ultimo ad arrendersi.

Lotta in mediana anche quando la barca affonda, è l’ultimo ad arrendersi. Lang (6): Anche quando Conte gli cambia posizione è tra più vivaci e pericolosi del Napoli.

IL TABELLINO: BENFICA-NAPOLI 2-0

RETI: 20’ Rios, 49’ Barreiro.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 6.5, T. Araujo 7, Otamendi 6.5, Dahl 6.5; Barrenechea 7, Rios 8 (MVP); Aursnes 6, Barreiro 7.5, Sudakov 6; Ivanovic 6.5.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (46’ Politano), Rrahmani, Buongiorno (59’ Juan Jesus); Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (46’ Spinazzola); Neres, Hojlund, Lang (74’ Lucca). All. Conte.