Fiorentina-Napoli, Conte vara una nuova difesa: Beukema-Buongiorno.

Un imprevisto che diventa un'opportunità, una necessità che accelera il futuro. La sosta per le nazionali lascia in eredità al Napoli una brutta notizia, l'infortunio di Amir Rrahmani, ma al tempo stesso costringe Antonio Conte ad anticipare una mossa che i tifosi attendevano con ansia: il debutto della coppia difensiva del futuro.

Contro la Fiorentina, per la prima volta, vedremo all'opera dal primo minuto il muro designato per blindare la difesa dei Campioni d'Italia: Alessandro Buongiorno e Sam Beukema.

"Svolta in difesa": Rrahmani out, dentro i titolari

La notizia del problema muscolare di Rrahmani, che rischia uno stop di circa un mese, ha inizialmente preoccupato l'ambiente. Ma la profondità e la qualità della rosa costruita in estate permettono a Conte di trasformare il problema in una scelta quasi naturale.

Con il kosovaro ai box, si ricompone infatti la gerarchia designata a inizio stagione. Alessandro Buongiorno, il leader difensivo strappato al Torino e finora limitato da qualche acciacco, è pronto a riprendersi il centro della difesa. Accanto a lui, ci sarà l'attesissimo esordio dal primo minuto di Sam Beukema, l'investimento da oltre 30 milioni che rappresenta il presente e il futuro del club.

Conte lancia la difesa del futuro: un test da campioni

Quella che scenderà in campo contro la Fiorentina non sarà una difesa d'emergenza, ma la coppia su cui il Napoli ha puntato tutto per aprire un nuovo ciclo. Un duo che unisce la leadership e l'esperienza in Serie A di Buongiorno con la forza fisica e la modernità di Beukema.

È il test che tutti aspettavano. Un esame di maturità immediato per capire se il futuro della difesa del Napoli è già pronto a diventare un presente solidissimo, capace di non far rimpiangere la coppia che così bene aveva fatto nelle prime due giornate.

FAQ rapide

Perché Beukema dal 1’? Profilo pronto fisicamente, utile su duelli e palle inattive. Permette letture aggressive senza perdere equilibrio.

Quando rientra Rrahmani? Al termine del percorso terapeutico e dei test funzionali. Lo staff non forzerà i tempi.

Chi a sinistra? Olivera se servono coperture “old school”; Gutierrez se il piano prevede sovrapposizioni interne e cross dal fondo.

Cosa aspettarsi a Firenze

Pressione alta dei viola nei primi minuti. Il Napoli dovrà superarla con uscite a tre e gestione sicura della prima palla. Se la coppia Beukema–Buongiorno tiene il duello centrale e limita le transizioni, aumentano le chance di controllare ritmo e territorio.

La chiave

Solidità senza rinunciare alla qualità tecnica. Con Beukema per i duelli e Buongiorno per la conduzione, il Napoli può difendere alto e ripartire pulito. La partita di Firenze è il test giusto per misurare la nuova gerarchia al centro.