Napoli, allarme Rrahmani: stop in nazionale. A Firenze esordio per Beukema? Le idee di Conte per la difesa

Una tegola inaspettata che arriva dagli impegni delle nazionali e che rischia di complicare i piani di Antonio Conte. Il Napoli è in ansia per le condizioni di Amir Rrahmani, uscito per un problema muscolare durante Svizzera-Kosovo. La sua presenza per la difficile trasferta contro la Fiorentina è ora in forte dubbio, aprendo scenari inediti per la difesa azzurra.

Lo stop di uno dei pilastri del reparto potrebbe infatti costringere Conte ad accelerare i tempi e a lanciare nella mischia uno degli acquisti più importanti dell'estate: Sam Beukema, finora mai sceso in campo.

Scatta l'ora del debutto per Beukema?

Arrivato dal Bologna per una cifra vicina ai 31 milioni di euro più bonus, l'olandese è l'investimento su cui il club punta forte per il futuro della difesa. Il suo processo di inserimento, però, era stato pensato per essere graduale. L'infortunio di Rrahmani potrebbe cambiare tutto e regalargli subito una maglia da titolare.

A suo favore c'è un dato importante: non essendo stato convocato dall'Olanda, Beukema si è allenato per tutta la sosta a Castel Volturno, lavorando a stretto contatto con lo staff di Conte e assimilando al meglio i nuovi schemi difensivi.

Le alternative e il pieno recupero di Buongiorno

Mentre si attende con trepidazione l'esito degli esami di Rrahmani, arrivano buone notizie da un altro big del reparto. Alessandro Buongiorno ha superato i problemi fisici, come dimostrano i minuti giocati contro il Cagliari. Il suo recupero procede al meglio e rappresenta un'opzione di grande affidabilità.

Non è da escludere, infatti, che Conte possa optare per una soluzione più "conservativa" in caso di forfait di Rrahmani, affidandosi all'esperienza della coppia formata da Juan Jesus e lo stesso Buongiorno, con Beukema pronto a subentrare a gara in corso.

Napoli in attesa: oggi gli esami per Rrahmani

La decisione finale è legata a un filo. Oggi Rrahmani si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema alla coscia destra e i relativi tempi di recupero.

Il Napoli e i suoi tifosi incrociano le dita, sperando che l'allarme possa rientrare. In caso contrario, il palcoscenico del Franchi potrebbe diventare il teatro del tanto atteso esordio di Sam Beukema con la maglia azzurra.