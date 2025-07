Beukema svela tutto: "Ndoye? Lo voglio al Napoli"| la frase che accende il mercato

Sam Beukema non ha peli sulla lingua. Il nuovo difensore del Napoli, direttamente dal ritiro di Dimaro, lancia un appello che farà sognare i tifosi azzurri: "Ndoye è il mio migliore amico, vorrei sempre giocare con lui". Una dichiarazione che accende il calciomercato partenopeo.

L'olandese, acquistato dal Bologna per 30 milioni di euro più bonus, ha parlato per la prima volta da giocatore azzurro. E le sue parole su Dan Ndoye potrebbero essere la chiave per il prossimo colpo di Manna.

Il Sogno Beukema: Ndoye al Napoli

"Siamo amici, lo sento dopo ogni allenamento", confessa Beukema parlando dell'esterno svizzero del Bologna. "Vorrei sempre giocare con un amico, ma non so cosa farà".

Una dichiarazione che suona come un invito diretto alla società azzurra. Ndoye è già nel mirino del direttore sportivo Manna, e le parole del suo ex compagno potrebbero accelerare i tempi.

Il difensore olandese non nasconde l'affetto per l'amico: "Con Ndoye parliamo di tutto, spero che faccia la scelta migliore per lui". Un messaggio chiaro tra le righe.

Da Bologna a Napoli: L'Emozione di Beukema

"Quando il Napoli mi ha chiamato ho pensato: mi hanno chiamato i campioni d'Italia", racconta emozionato il centrale. "Non è stato difficile accettare un grande club con un ambiente fantastico".

Beukema arriva a Castel Volturno con le idee chiare. L'obiettivo è conquistare la maglia dell'Olanda: "Per questo ho scelto il Napoli. Questa squadra gioca in Champions League e lotta per lo scudetto".

Il difensore classe '98 porta esperienza internazionale: "Ho giocato in Champions, ma qui abbiamo tanti giocatori forti". Una consapevolezza che fa ben sperare Conte.

Il Lavoro con Antonio Conte

Le prime settimane sotto la guida del tecnico salentino hanno impressionato l'olandese. "Con Conte abbiamo iniziato a lavorare in modo molto duro, questo fa la differenza", spiega Beukema.

"Mi piace lavorare duro, anche se qualche volta è troppo duro", scherza il nuovo acquisto azzurro. "Ho parlato soprattutto tatticamente con lui, ora capisco come dobbiamo giocare".

Il sistema difensivo di Conte si adatta perfettamente alle caratteristiche del centrale: "Sono abituato a giocare uomo su uomo, per me è bello giocare così".

L'Eredità di Krol e gli Obiettivi

Beukema è il secondo difensore olandese nella storia del Napoli dopo Ruud Krol. "Un onore essere qui", ammette. "La mia famiglia mi ha detto che Krol è stato un grande giocatore".

L'ambizione è quella di lasciare il segno: "Da quando sono in Italia sono migliorato nel difendere uomo su uomo. Voglio aggiungere la mia esperienza anche in Champions League".

Il gruppo azzurro lo ha accolto a braccia aperte: "C'è un'atmosfera bella, conoscevo già Gilmour. Sono contentissimo di essere qui".

La Sfida Scudetto

Beukema non si nasconde sugli obiettivi stagionali. "L'anno scorso il Napoli ha fatto una stagione incredibile", ricorda. "Per me la disciplina ha fatto la differenza per vincere lo scudetto".

"Quest'anno avremo tante partite, spero di dare tanto alla squadra", promette l'olandese. Con Lukaku e gli altri attaccanti azzurri l'intesa sembra già ottima: "Sono forti fisicamente, spero di fare tanti gol insieme".

Van Dijk Come Modello

Tra i suoi idoli, Beukema non ha dubbi: "Van Dijk è tra i migliori difensori al mondo". Un esempio da seguire per crescere ancora.

"Mi piace giocare aggressivo", confessa. "Se sai come farlo, non corri rischi. Per questo ho preso solo un cartellino giallo".

La crescita tattica prosegue ogni giorno: "Con Amir e il mister parliamo di come giocare aggressivo. Aspettiamo il momento giusto".