Il Napoli non si ferma: 45 milioni per il nuovo Politano | Conte lo vuole subito

Un mix perfetto di gol e sacrificio. C'è un motivo tattico preciso se il Napoli sta insistendo con tanta forza per Dan Ndoye, e porta la firma di Antonio Conte. L'allenatore ha individuato nello svizzero l'uomo ideale per completare l'attacco, una sorta di "nuovo Politano" da schierare sulla fascia, capace di attaccare e difendere con la stessa intensità.

La volontà è chiara e supportata da un'offerta concreta e importante. Ma la trattativa resta complessa, con il Napoli che detta le sue condizioni e valuta un ventaglio di alternative di primissimo piano.

Qual è la situazione attuale della trattativa per Ndoye?

Il Napoli prepara l'assalto finale per Dan Ndoye. Quando la trattativa sembrava aver rallentato, il club azzurro ha deciso di rompere gli indugi con un massiccio rilancio, un'offerta monstre per convincere il Bologna a cedere e per chiudere definitivamente la questione. La svolta è attesa a stretto giro.

A svelare la mossa imminente della dirigenza partenopea è l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, che attraverso il suo profilo X ha anticipato i dettagli di un'operazione che potrebbe sbloccare il mercato in attacco del Napoli.

La maxi offerta da 45 milioni: Il Napoli non si ferma

La nuova offerta che il Napoli si appresta a presentare è di quelle che cambiano le carte in tavola. Secondo Moretto, il club metterà sul piatto 40 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 5 milioni di bonus e, soprattutto, una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Un pacchetto complessivo di valore enorme, che supera abbondantemente le proposte precedenti e che mira a soddisfare le richieste del Bologna. La formula rimarrà quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, una struttura che il Napoli predilige per le sue operazioni.

L'aspetto più interessante della rivelazione di Moretto è la tempistica. Il Napoli non vuole più aspettare: "Nelle prossime ore il Napoli farà un altro tentativo", scrive l'esperto. Questo indica una chiara volontà di accelerare e di non lasciare più spazio a inserimenti di altri club.

Chi sono le alternative del Napoli se non arriva Ndoye?

Di fronte a queste difficoltà, il Napoli non si fa trovare impreparato. La lista delle alternative è di altissimo livello e dimostra l'ambizione del club.

Le stelle della Premier

I nomi che fanno sognare sono due: Raheem Sterling, di proprietà del Chelsea ma reduce da una stagione non esaltante con l'Arsenal, e Jack Grealish, che il Manchester City ha escluso dai convocati. Entrambi sono colpi da novanta, possibili solo con la formula del prestito e con un aiuto sull'ingaggio.

La pista italiana

L'alternativa "made in Serie A" porta ad Armand Laurienté del Sassuolo. L'esterno francese, dopo il mancato accordo con il Sunderland, è tornato sul mercato e rappresenta un'opzione concreta e già abituata al nostro campionato.

Il Napoli cerca anche Takefusa Kubo?

Nella lista figura anche il nome di Takefusa Kubo della Real Sociedad. Un talento purissimo, che però è considerato meno prioritario: è un mancino che ama giocare a destra. Il Napoli, invece, cerca un profilo con caratteristiche più difensive per quella fascia, e per questo motivo, Ndoye resta in cima ai desideri di Conte.