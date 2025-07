Grealish in Costiera: vacanza o blitz Napoli?

Jack Grealish è sbarcato in Costiera Amalfitana e l'indiscrezione bomba arriva direttamente da chi lo ha accompagnato. Il calciatore del Manchester City si sta allenando in uno dei luoghi più suggestivi della Campania, mentre il Napoli studia il colpo della vita.

La rivelazione è arrivata a sorpresa durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Valter De Maggio ha sganciato la bomba: "Ho una notizia da darvi. Grealish è in Costiera Amalfitana, si sta allenando a Conca dei Marini".

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando in trasmissione è intervenuto direttamente l'autista personale del fuoriclasse inglese. Salvatore, con la spontaneità tipicamente campana, ha confermato tutto nei dettagli.

Jack Grealish è in Costiera Amalfitana? "

"Grealish è ancora in Costiera Amalfitana, l'ho accompagnato proprio io", ha rivelato Salvatore in diretta radiofonica. "Non posso dirvi dove si sta allenando, ma sì, è qui. L'ho accompagnato stamattina, è qui da due o tre giorni già".

Il particolare più interessante? L'autista ha prelevato Grealish direttamente dall'aeroporto di Napoli. Un dettaglio che accende inevitabilmente la fantasia dei tifosi azzurri e degli addetti ai lavori.

"L'ho preso all'aeroporto di Napoli, l'ho accompagnato in Costiera e stamattina ha fatto il primo allenamento", ha continuato Salvatore. "Non posso chiedergli nulla, è in ferie e potrebbe essere disturbato da qualche domanda".

Conte ci crede: ecco il piano B dopo Ndoye

La presenza di Jack Grealish in terra campana non è casuale. Il talento del Manchester City è finito nel mirino di Antonio Conte come alternativa concreta a Ndoye del Bologna, obiettivo che si sta rivelando più complicato del previsto.

Il tecnico salentino apprezza le caratteristiche dell'esterno inglese: dribbling, velocità e capacità di saltare l'uomo sono qualità perfette per il suo sistema di gioco. Grealish rappresenterebbe quel salto di qualità cercato per la fascia sinistra.

Le "vacanze campane" del giocatore hanno scatenato i social e riacceso le speranze della piazza napoletana. Coincidenza o strategia di mercato? I prossimi giorni saranno decisivi.

Grealish può trasferirsi al Napoli?

L'arrivo di Grealish al Napoli non sarebbe semplice. Il calciatore percepisce un ingaggio monstre al Manchester City che renderebbe l'operazione sostenibile solo con un contributo importante del club inglese.

Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna stanno studiando la formula giusta. L'idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, con i Citizens che dovrebbero farsi carico di parte dello stipendio.

La Costiera Amalfitana potrebbe diventare il teatro di uno dei colpi di mercato più clamorosi dell'estate azzurra. Il fascino di Napoli, unito alla chiamata di Conte, potrebbe fare la differenza.