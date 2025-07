Lookman salta, Napoli cambia rotta: Chiesa o Grealish entro 48h

Il Napoli si tira fuori dalla corsa per Ademola Lookman. Almeno per il momento. Di fronte alla scelta chiara del giocatore, che da tempo ha un accordo con l'Inter, il ds Manna ha deciso di cambiare strategia. Una mossa di intelligenza e pragmatismo, che permette al club azzurro di concentrare energie e risorse su alternative altrettanto affascinanti, già presenti sul taccuino di Antonio Conte.

Mentre i tifosi si godono i primi colpi di un integratissimo Noa Lang - già star su Instagram con un post iconico ("Vedi Napoli e poi muori") e foto con Geolier - la dirigenza lavora senza sosta per consegnare al tecnico un altro esterno offensivo entro il ritiro di Castel di Sangro.

Perché il Napoli ha mollato Lookman?"

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha preso atto della volontà di Lookman di approdare all'Inter. Per questo motivo, la dirigenza ha deciso di non inserirsi in una trattativa complessa tra i nerazzurri e l'Atalanta. Il fronte potrebbe riaprirsi solo se l'intesa tra i due club lombardi dovesse saltare, ma ora il club azzurro esplora con forza altre piste.

Quali sono le alternative del Napoli a Lookman?

Il "piano B" del Napoli è tutt'altro che una soluzione di ripiego. Sul tavolo di Conte ci sono profili di livello internazionale, capaci di infiammare la piazza.

Chiesa può tornare in Italia al Napoli?

La pista più calda porta a Federico Chiesa. Escluso dalla tournée asiatica del Liverpool, il segnale di rottura con il club inglese è ormai evidente. L'ex Juventus, a 27 anni, ha voglia di tornare protagonista in Serie A e l'ipotesi Napoli lo stuzzica. È un nome che, se al top della forma, può fare la differenza.

È possibile l'acquisto di Jack Grealish da parte del Napoli?"

Più complessa, ma non impossibile, è la suggestione che porta a Jack Grealish. Fuori dai piani tecnici del Manchester City, l'inglese cerca una nuova avventura. L'ostacolo principale è il suo ingaggio, ma l'affare potrebbe diventare concreto a due condizioni: che il giocatore non trovi altre sistemazioni e che il City partecipi in modo sostanziale al pagamento dello stipendio.

Futuro da scrivere: da Ndoye al giovane Nusa

Mentre si lavora a queste due grandi piste, non tramontano le altre opzioni. La strada per Dan Ndoye del Bologna resta in salita a causa delle alte richieste economiche, ma il Napoli non ha mollato la presa. Resta viva anche l'idea che porta al giovanissimo talento norvegese Antonio Nusa del Lipsia, un investimento per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi affiancherà Noa Lang, Lukaku e De Bruyne nel nuovo, scintillante attacco azzurro.