Lang incontra Geolier, lo scatto che infiamma Napoli | Cosa bolle in pentola?

La foto che tutti i tifosi del Napoli aspettavano è già virale. Noa Lang e Geolier, insieme, allo Stadio Maradona. Un abbraccio, una stretta di mano che va oltre il semplice benvenuto: è l'unione tra il nuovo idolo del campo e l'icona della musica che fa battere il cuore della città. Un incontro che nasconde un retroscena che in pochi conoscono.

L'appuntamento è avvenuto durante lo shooting di presentazione ufficiale del nuovo acquisto azzurro. Ma non è stato un incontro casuale, perché Noa Lang e Geolier hanno qualcosa di molto importante in comune: la musica.

Due rapper a confronto: da Noano a Geolier

Non tutti sanno, infatti, che Noa Lang, oltre a essere un calciatore di enorme talento, è anche un rapper amatissimo con il nome d'arte di "Noano". I suoi singoli, come "Damage" e "Waka", hanno superato i 20 milioni di streaming, testimoniando una carriera artistica che va di pari passo con quella sportiva.

L'incontro con Geolier, re indiscusso della scena rap partenopea e italiana, non è quindi solo un'operazione di marketing, ma l'unione di due mondi paralleli.

"Vedi Napoli e poi muori": Lang già pazzo della città

Che Noa Lang si sia già calato perfettamente nel "mood" partenopeo lo dimostra il suo primo post da giocatore del Napoli. L'olandese ha scelto una delle frasi più iconiche, "Vedi Napoli e poi muori", per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Un gesto che, unito agli scatti con i compagni e alle prime immagini degli allenamenti, ha letteralmente fatto impazzire il popolo azzurro.

I social sono inondati di commenti entusiasti. I tifosi adorano proprio questo tipo di giocatore: talentuoso, dinamico e con un pizzico di sana follia. Tra i like più importanti, spiccano quelli dei compagni di squadra, come Romelu Lukaku e la nuova stella Kevin De Bruyne, con cui è stato immortalato dopo una seduta agli ordini di Conte.

Il sogno di un "feat" che fa impazzire i tifosi

E proprio lo scatto con Geolier ha scatenato la fantasia della gente. Sui social già si parla di una possibile, clamorosa collaborazione: un featuring tra Geolier e "Noano". Un'ipotesi non così assurda, che unirebbe la passione per il calcio a quella per la musica, creando un inno che potrebbe diventare la colonna sonora della stagione.

Napoli si prepara ad applaudire il suo nuovo talento sul prato del Maradona... e forse, un giorno, anche sul palco di un concerto.

Noa Lang: il talento olandese dai due volti

Noa Lang è un esterno offensivo di 25 anni, nato a Capelle aan den IJssel da madre olandese e padre surinamese, entrambi ex calciatori. Il pallone scorre nelle sue vene fin da bambino.

Il percorso calcistico

La carriera di Lang inizia nel vivaio del Feyenoord per poi proseguire nell'Ajax, squadra del suo cuore. Nel 2020 l'esperienza al Twente, seguita dal trasferimento al Bruges che lo acquista per 6 milioni di euro.

Al Bruges Lang esplode definitivamente, attirando l'attenzione del PSV Eindhoven che nel 2023 lo riporta in Olanda per 13 milioni di euro. Nell'ultima stagione ha messo a segno 14 gol e 12 assist in 44 presenze tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

In Nazionale

Dal 2021 veste la maglia dell'Olanda, collezionando 14 presenze e 3 gol. Un curriculum che testimonia il valore di un giocatore chiamato a fare la differenza anche in azzurro.

Napoli pronta al doppio show con Geolier e Noa Lang

Il matrimonio tra Lang e il Napoli promette spettacolo dentro e fuori dal campo. Un calciatore-rapper che può conquistare la città con i piedi e con la voce, affiancato da Geolier che rappresenta l'anima musicale di Napoli.

I tifosi azzurri si preparano ad applaudire Lang al Maradona, sognando già il giorno in cui potranno sentire le sue note insieme a quelle del loro beniamino Geolier.