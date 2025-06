Noa Lang rapper: il nuovo acquisto del Napoli è già una star | Da "Damage" al Maradona

Non è solo un esterno che fa impazzire i terzini. Noa Lang, il nuovo acquisto del Napoli, ha già conquistato un altro tipo di pubblico: quello musicale. Con l'alias Noano, l'olandese ha scalato le classifiche di Spotify prima ancora di mettere piede al Maradona.

Il calcio moderno regala sempre più sorprese, e quella che arriva da Eindhoven supera ogni aspettativa. Noa Lang non è il classico funambolo del campo che "ci prova" con la musica. È un artista vero, capace di piazzare hit da milioni di stream mentre dribla i difensori avversari.

Il fenomeno "Damage": quando il calcio incontra il rap

"Damage" è il brano che ha cambiato tutto. Pubblicato nel 2024 in collaborazione con Ronnie Flex, rapper da oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, la canzone è schizzata in cima alle classifiche olandesi. Un risultato clamoroso per un calciatore professionista.

La strategia dietro il featuring non è stata casuale. Ronnie Flex rappresenta la porta d'accesso al pubblico urban dei Paesi Bassi, e l'operazione ha funzionato alla perfezione. "Damage" ha totalizzato circa 25 milioni di stream in poche settimane, diventando la canzone più ascoltata del Paese per diversi giorni consecutivi.

I media nazionali olandesi hanno iniziato a raccontare Lang non solo come atleta, ma come artista a tutti gli effetti. Una doppia identità che in Serie A troverà terreno fertile, considerando il crescente legame tra calcio e musica nel nostro campionato.

Da Noa a Noano: l'alter ego che fa ballare l'Olanda

Il progetto musicale di Lang è nato nel 2023, quando ha iniziato a condividere sui social le prime sessioni in studio. La sua immagine provocatoria, già fuori dagli schemi nel calcio, si è sposata perfettamente con l'attitudine del rap: diretta, sfacciata, personale.

Il primo brano si chiamava "7K Op Je Feestje", ma è stato "Damage" a consacrarlo definitivamente. Dopo il boom, Noano non si è fermato e ha continuato a pubblicare musica di qualità:

"Matcha Coco" (feat. Jonna Fraser): traccia più melodica che mostra il lato radiofonico del suo stile

"Waka" (feat. Emms): brano energico con influenze street e reggeaton

Ogni release conferma che non si tratta di un fuoco di paglia. Noano sa scegliere i featuring giusti e costruire un'identità musicale coerente, con influenze che spaziano dal reggeaton al rap contemporaneo.

Serie A, il paradiso dei rapper-calciatori

Il cammino di Lang-Noano non è un unicum nel panorama calcistico italiano. In Serie A troverà diversi colleghi che hanno seguito la stessa strada, alternando campo e studio di registrazione:

Rafael Leão del Milan si fa chiamare Way 45 e vanta già due album: "Beginning" (2021) e "My Life in Each Verse" (2023). Moise Kean della Fiorentina si esprime come KMB con l'album "Chosen" uscito nel 2024.

Pierluigi Gollini della Roma, con il nome d'arte Gollorius, è stato uno dei pionieri in Italia, collaborando anche con rapper affermati come Vegas Jones.

L'arrivo a Napoli: doppia aspettativa

A Napoli lo aspettano con curiosità per i suoi numeri in campo, ma c'è da scommettere che anche fuori dal Maradona saprà far parlare di sé. La città partenopea, da sempre culla di talenti musicali, potrebbe rappresentare l'ambiente perfetto per far convivere le due anime di Lang.

Sul campo fa impazzire gli avversari, al microfono fa ballare tutta l'Olanda. Ora è pronto per conquistare anche l'Italia, con la maglia azzurra addosso e le cuffie in studio. Una doppia hit in arrivo: in campo e fuori.