Napoli chiude Lang e beffa il Bologna: ecco la mossa che cambia tutto

Il mercato del Napoli campione d'Italia viaggia a velocità supersonica. Mentre tutti guardavano altrove, Aurelio De Laurentiis ha piazzato il primo colpo dell'estate: Noa Lang è praticamente azzurro. Ma dietro questa mossa lampo si nasconde una strategia ben precisa che potrebbe cambiare le carte in tavola.

La trattativa con il PSV è in dirittura d'arrivo dopo quello che il Mattino definisce "il colpo di acceleratore che solo le operazioni di De Laurentiis sanno dare". Improvvise e lontane dai riflettori, proprio come piacciono al patron azzurro. L'offerta di 25 milioni è stata formalmente accettata dal club olandese, grazie al blitz del direttore sportivo Manna.

Il messaggio al Bologna è chiarissimo

Ma perché tanta fretta per Lang? La risposta arriva direttamente dalle dinamiche di mercato con il Bologna. Il Napoli ha voluto mandare un segnale forte dopo che "un po' di gelo è calato tra i due club" per la vicenda Ndoye. I vertici azzurri hanno capito che Sartori "non sembra voler dare margini di trattativa rispetto ai 40 milioni chiesti per l'esterno svizzero".

Tradotto: De Laurentiis non accetta ricatti. Se il Bologna vuole giocare al rialzo, il Napoli ha alternative concrete. Lang rappresenta la prima ala, quella che serviva per completare l'attacco di Conte. Un giocatore nel pieno della carriera, olandese come la filosofia di gioco che il tecnico azzurro sta implementando.

Beukema: il nuovo obiettivo

Mentre per Ndoye "la questione è finita in freezer", come riporta il Corriere dello Sport, si scalda l'asse per Sam Beukema. Il difensore olandese del Bologna è diventato l'obiettivo numero uno per la difesa azzurra. A 26 anni rappresenta "presente e soprattutto futuro" per il progetto Napoli.

Il ds Manna ha incontrato lunedì il dt bolognese Sartori, "tessendo una doppia trama" che ha gradualmente preso i contorni dell'operazione Beukema. Anche qui la prima valutazione è stata "ritenuta elevata, 30-35 milioni", ma stavolta "la storia è apertissima" con "margini importanti per ridurre i costi".

Zanoli: la carta vincente

L'arma segreta del Napoli si chiama Alessandro Zanoli. Il terzino azzurro potrebbe entrare nella trattativa come contropartita tecnica, un profilo che "al Bologna piace, gradito a Italiano". Una mossa che permetterebbe di contenere l'esborso economico e accontentare tutte le parti in causa.

Manna sta lavorando su tutti i fronti: "ha già il placet del giocatore così come lo aveva strappato a Ndoye", ma resta da sistemare "il profilo dello stipendio" con una richiesta di 3 milioni. L'obiettivo è chiaro: "far quadrare tutte le esigenze" in un'operazione che potrebbe rivelarsi il vero colpo dell'estate.

Il Napoli campione d'Italia non ha fretta

Il Napoli campione d'Italia non ha fretta, ma ha le idee chiare. Lang è solo l'antipasto di un mercato che promette scintille.