Chi è Noa Lang, l'erede di Kvara: perché Conte lo vuole e come giocherà nel Napoli

Il Napoli ha scelto l'uomo per ridisegnare la sua corsia sinistra. Con la benedizione di Antonio Conte, la dirigenza ha trovato l'accordo con Noa Lang, talento olandese del PSV, ed è pronta a chiudere l'operazione per circa 28 milioni di euro. Ma chi è esattamente Noa Lang? Quali sono le sue caratteristiche e come si integrerà negli schemi del nuovo Napoli? Andiamo a conoscerlo nel dettaglio.

Ruolo e posizione: l'esterno che non c'era

Noa Lang, classe 1999, è un'ala offensiva moderna. Il suo habitat naturale è la fascia sinistra, da cui ama partire per accentrarsi e concludere, ma la sua versatilità gli permette di giocare anche sulla corsia opposta o persino come trequartista. Nel Napoli, il suo compito sarà chiaro: raccogliere la pesante eredità di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al PSG a gennaio, e riportare fantasia e imprevedibilità su quella zona di campo.

Caratteristiche Tecniche: dribbling, velocità e fiuto del gol

Cosa porta Noa Lang all'attacco di Conte? Principalmente tre cose: velocità, dribbling e un istinto per il gol non comune per un'ala. Destro naturale ma abilissimo anche con il mancino, è un giocatore difficile da marcare nell'uno contro uno. A differenza di altri esterni, vede molto bene la porta, come dimostrano i 14 gol e 14 assist messi a segno in 44 partite nell'ultima stagione con il PSV. Un profilo completo che unisce creatività a concretezza.

La Carriera: dall'Ajax al Belgio, fino alla consacrazione al PSV

Cresciuto nella prestigiosa academy dell'Ajax, dove ha esordito sotto la guida di ten Hag, Lang ha trovato la sua consacrazione lontano da casa. Prima il prestito al Twente, poi il passaggio in Belgio al Club Brugge, dove esplode definitivamente. L'estate scorsa il ritorno in patria, al PSV, per la definitiva consacrazione, che gli è valsa anche la convocazione stabile nella nazionale olandese.

Come giocherà Noa Lang nel Napoli di Conte

La sua collocazione tattica nel Napoli è piuttosto chiara. Nel 4-3-3, modulo di riferimento per Conte, Lang sarà l'esterno offensivo di sinistra titolare, formando un tridente potenzialmente devastante con il centravanti (Lukaku o Nunez) e l'ala destra (Politano o un nuovo acquisto).

E nel 3-5-2? L'olandese offre due soluzioni: potrebbe agire come quinto di centrocampo a tutta fascia, anche se con compiti più offensivi che di copertura, oppure adattarsi come seconda punta, sfruttando la sua abilità nel muoversi tra le linee e attaccare la profondità.

L'Italia nel Destino: il retroscena con Milan e Napoli

Quello con l'Italia è un amore che poteva nascere prima. Nel 2022 fu il Milan a trattarlo a lungo, senza però trovare l'accordo con il Bruges. Lo scorso gennaio, invece, fu proprio il Napoli a essere a un passo dal suo acquisto per 25 milioni, ma il PSV bloccò tutto all'ultimo. Un matrimonio che ora, finalmente, sembra destinato a celebrarsi.