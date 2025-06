Noa Lang-Napoli, tutto fatto! dall'Olanda sicuri: ecco le cifre e il contratto

Il calciomercato del Napoli non conosce soste e il primo, grande colpo per l'attacco di Antonio Conte è a un passo dalla definizione. Dopo giorni di indiscrezioni, arriva la conferma più pesante, direttamente dall'Olanda: secondo quanto riferisce l'autorevole quotidiano NOS, è stato raggiunto un accordo di massima tra la SSC Napoli, il PSV e il giocatore per il trasferimento di Noa Lang in maglia azzurra.

Una notizia che mette fine all'attesa e delinea i contorni di un affare che porterà a Napoli uno degli esterni più talentuosi del panorama europeo. La trattativa, seguita da tempo da Manna, ha avuto l'accelerata decisiva.

Dall'Olanda svelano tutto: cifre, contratto e retroscena

Secondo quanto riporta NOS, l'operazione è ormai ai dettagli. "Sia il nazionale olandese che il PSV hanno raggiunto un accordo di massima con i campioni d'Italia", scrive il quotidiano. Le cifre dell'intesa sono chiare e mettono in luce la volontà del Napoli di chiudere in fretta.

Noa Lang firmerà un contratto di cinque anni, legandosi al club partenopeo fino al 2030. Anche l'ingaggio è definito: l'ala guadagnerà 2,5 milioni di euro netti a stagione. Per il cartellino, sebbene l'importo ufficiale non sia stato comunicato, la cifra si aggirerà intorno ai 25-28 milioni di euro.

Il quotidiano olandese rivela anche un importante retroscena: il Napoli aveva già provato a prendere Lang lo scorso gennaio, ma il PSV aveva bloccato tutto. "Ora la situazione è diversa", confermano dall'Olanda, lasciando intendere che la firma sia solo questione di ore.

Chi è Noa Lang: talento e carattere per Conte

Ma chi è il nuovo esterno pronto a infiammare il Maradona? Classe 1999, olandese, Noa Lang è un giocatore dal talento purissimo ma anche dal carattere forte, un "figlio d'arte" che vive di calcio sin dalla nascita. Esploso in Belgio con la maglia del Bruges, è tornato in patria al PSV dove, nell'ultima stagione, ha dimostrato tutto il suo valore: 11 gol e 10 assist in 29 partite di Eredivisie, trascinando la sua squadra al titolo.

Il piano non si ferma: Conte vuole un altro esterno

L'arrivo imminente di Noa Lang, però, è solo il primo passo del piano di Conte per rivoluzionare le fasce. L'allenatore ha chiesto due rinforzi di alto livello e la dirigenza è pronta ad accontentarlo.

Chiuso per Lang, ora si darà l'assalto al secondo obiettivo. Dan Ndoye resta il preferito di Conte, ma il Bologna spara alto chiedendo 45 milioni. Le alternative non mancano: Jadon Sancho del Manchester United, su cui c'è anche la Juventus, e il più defilato Federico Chiesa, che potrebbe diventare un'opportunità low-cost negli ultimi giorni di mercato. Il messaggio è chiaro: il Napoli fa sul serio e non si accontenta.