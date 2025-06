Beukema, spunta un alleato a sorpresa per il Napoli: la mossa che gela il Bologna

La trattativa con il Bologna è in una fase di stallo sul prezzo, ma un intervento esterno e un segnale chiarissimo hanno cambiato le carte in tavola. Il DS Manna ora ha un'arma potentissima per portare il difensore alla corte di Conte.

Un tavolo, quattro attori e una distanza economica enorme. Il mercato del Napoli per la difesa vive di equilibri sottilissimi. L'ultimo incontro tra il DS Giovanni Manna e il Bologna per la coppia Sam Beukema-Dan Ndoye non ha portato alla fumata bianca, ma ha definito le posizioni. Proprio quando la situazione sembrava bloccata, però, è emerso un nuovo, potentissimo fattore che potrebbe sbloccare tutto: un alleato del tutto inaspettato.

L'Alleato a Sorpresa: il CT Koeman "consiglia" il Napoli a Beukema

L'assist al Napoli arriva direttamente dall'Olanda. L'alleato inaspettato è infatti Ronald Koeman, il commissario tecnico della nazionale olandese. Secondo quanto riportato, Koeman avrebbe fatto arrivare a Beukema un messaggio tanto elegante quanto spietato: per avere un posto fisso in Nazionale e giocare il prossimo Mondiale, la maglia del Bologna non basta. Serve un top club, una squadra che gioca la Champions e lotta per vincere. L'esempio è quello di Schouten, convocato solo dopo il suo trasferimento al PSV. Di fatto, è un ultimatum che mette Beukema di fronte a una scelta obbligata: se vuole la maglia `oranje`, deve accettare una "maglia pesante". E quella del Napoli è la più prestigiosa sul tavolo.

La Partita a Scacchi sui Prezzi: la Distanza tra i Club

Questa pressione psicologica è l'arma che Manna userà nel prossimo incontro. Sul piatto, la situazione economica resta complessa. Il Napoli ha un'intesa di massima con entrambi i giocatori (2,5 milioni per il difensore, 3 milioni per l'ala), ma la richiesta del Bologna per il doppio cartellino sfiora gli 80 milioni di euro. Una cifra che il Napoli non intende pagare. L'offerta azzurra si attesta sui 25-30 milioni per Ndoye e non oltre i 20 per Beukema.

Il Bologna frena perché teme di perdere anche Lucumì (per via di una clausola) e non vuole smantellare l'intero reparto difensivo. Ma ora, con la spinta della nazionale olandese, trattenere un giocatore scontento diventerebbe ancora più difficile.

Prossimi Passi: Manna Sfrutterà il Vantaggio

Nonostante la distanza economica, il Napoli sente di avere il coltello dalla parte del manico. La volontà dei giocatori, unita ora alla pressione esterna su Beukema, sono due fattori decisivi. Nel prossimo incontro, previsto a breve, Manna non si siederà più al tavolo solo per trattare un prezzo, ma per far valere un vantaggio strategico che potrebbe cambiare l'esito di una delle trattative più complesse dell'estate.