Beukema vola a Londra, spunta un segnale social al Napoli e un alleato inaspettato

Dalle spiagge delle Baleari ai riflettori di Londra. Sam Beukema ha abbandonato le vacanze spagnole per volare nella capitale inglese, immortalando il Big Ben in un post che sa di conto alla rovescia. Un countdown che potrebbe portarlo dritto a Napoli.

Il difensore del Bologna non è solo in vacanza: dietro questo viaggio si nascondono contatti e decisioni che potrebbero cambiare la sua carriera.

Il Segnale da Londra: il Post di Beukema e il "Conto alla Rovescia"

Il primo indizio è arrivato direttamente dal giocatore. Beukema è volato a Londra e non ha mancato di farlo sapere, postando sui suoi profili social una foto del Big Ben. Un'immagine che, a pochi giorni dall'incontro decisivo tra Napoli e Bologna, è un segnale chiaro: il "conto alla rovescia" per il suo futuro è ufficialmente iniziato. Un gesto che aumenta la pressione sul Bologna per trovare una soluzione.

L'alleato Inaspettato: le Parole di Koeman che Spingono per il Trasferimento

Ma il segnale più forte non è arrivato da Beukema, bensì da un alleato tanto potente quanto inaspettato: Ronald Koeman, il Commissario Tecnico dell'Olanda. Il CT ha fatto capire che per avere un posto fisso in Nazionale, un giocatore deve militare in un top club abituato a grandi pressioni. Ha citato l'esempio di Schouten, convocato solo dopo il suo passaggio al PSV. Un messaggio chiarissimo: per Beukema, il passaggio al Napoli non è più solo un'opportunità di carriera, ma una tappa quasi obbligata per conquistare il Mondiale. Questa pressione esterna è un'arma potentissima nelle mani di Manna. Ora il Napoli non è più solo un acquirente, ma rappresenta per il giocatore "l'ultimo treno per il mondiale".

L'Offensiva del Napoli e l'Incontro di Lunedì

Forte di questi nuovi sviluppi, il Napoli sta preparando l'assalto finale. Lunedì è previsto il faccia a faccia tra i club. Il Bologna resiste, ma ora sa di avere di fronte non solo un club determinato, ma anche un giocatore con motivazioni fortissime per chiedere la cessione. La partita è entrata nella sua fase più calda.

De Laurentiis non scherza. Sul tavolo del Bologna è arrivata un'offerta che fa tremare le certezze rossoblù: 30 milioni per Beukema, con un contratto da sogno per l'olandese. Quattro anni più opzione, 2,5-3 milioni netti a stagione. Cifre che rappresentano il doppio di quanto percepisce attualmente. L'olandese consapevole dell'interesse azzurro, si è detto pronto al grande salto. Beukema osserva da Londra, con il Big Ben che scandisce un tempo che potrebbe portarlo verso il salto di carriera più importante. Il Napoli campione d'Italia chiama, l'Olanda aspetta. Il countdown è iniziato.

Il doppio colpo: Beukema e Ndoye nel mirino

Antonio Conte ha le idee chiare. L'allenatore salentino ha indicato due priorità assolute: Beukema in difesa e Dan Ndoye sulle fasce. Il progetto prevede un investimento complessivo di 70 milioni di euro per la coppia, segnale di un'ambizione senza precedenti.

Il Bologna resiste, ma le difficoltà si moltiplicano. La clausola di Lucumi da 28 milioni (attiva a metà luglio) attira Roma, Galatasaray e Aston Villa. Perdere contemporaneamente due pilastri della difesa sarebbe un disastro per Italiano.

I conti del Bologna: tra percentuali e necessità

La matematica complicata i piani rossoblù. Su Beukema pende il 20% sulla futura rivendita per l'AZ, su Ndoye il 15% per il Basilea. Dei 70 milioni offerti dal Napoli, solo 54 finirebbero realmente nelle casse felsinee.

Il Bologna ha alzato il muro, fissando Ndoye tra 50-55 milioni (che ne porterebbero in cassa 43 reali). Cifre considerate fuori mercato, a meno di una Premier League sempre pronta a stravolgere le logiche come accadde per Calafiori e Zirkzee.

Se Beukema dovesse partire, il Bologna guarda a Martin Vitik (22 anni) dello Sparta Praga. Per l'attacco, la situazione si complica: Van Bommel dell'AZ piace alla Lazio, mentre per Wimmer il Wolfsburg chiede 20 milioni.

Il Napoli potrebbe inserire Lindstrom (rientrato dal prestito all'Everton) e il terzino Zanoli, ma il Bologna preferisce cash per reinvestire secondo le proprie strategie.