"Portatemi lui per il ritiro" | La richiesta di Conte al Napoli

Non è più un'idea, è un ordine con una scadenza. Antonio Conte ha fatto una richiesta chiara e perentoria alla dirigenza del Napoli: c'è un giocatore che vuole avere a disposizione fin dal primo giorno di ritiro. E il nome è quello di un obiettivo a lungo inseguito.

Il mercato del Napoli ha un nuovo imperativo: il tempo. Antonio Conte vuole costruire la sua squadra da subito, fin dal primo allenamento a Dimaro, e per farlo ha messo un punto fermo sulla lista dei desideri. C'è un giocatore che, nella sua testa, è più importante degli altri, il pilastro su cui fondare la nuova difesa. E la sua richiesta al DS Giovanni Manna è stata esplicita: "Portatemi lui, e portatemelo per il ritiro".

L'Uomo Scelto da Conte: Insistenza Totale su Beukema

Quel "lui" ha un nome e un cognome: Sam Beukema. Nonostante il muro alzato dal Bologna nei giorni scorsi, Conte non ha mai smesso di insistere per il difensore olandese. Lo considera il profilo perfetto per la sua linea a tre: forte fisicamente, abile nell'impostazione e già abituato al campionato italiano. Per il tecnico, avere Beukema fin dall'inizio del ritiro è fondamentale per poter lavorare sui meccanismi difensivi, il vero marchio di fabbrica delle sue squadre.

Il Muro del Bologna e la Controffensiva del Napoli

La richiesta di Conte si scontra con la posizione rigida del Bologna. Il club rossoblù, pur trattando la cessione di Ndoye, non vorrebbe privarsi anche del suo pilastro difensivo. Ma l'insistenza del tecnico ha costretto il Napoli a studiare una nuova offensiva. Sul tavolo non c'è più solo la trattativa economica, ma anche la forte volontà del giocatore, che sarebbe lusingato dalla chiamata di Conte. Manna sta lavorando per convincere il Bologna che trattenere un giocatore contro la sua volontà e quella del suo potenziale acquirente potrebbe essere controproducente per tutti.

La Pista Scalvini Resta sullo Sfondo

L'insistenza su Beukema non cancella del tutto l'alternativa di lusso, Giorgio Scalvini. L'assalto al gioiello dell'Atalanta è considerato un piano B, da attivare solo se il muro del Bologna dovesse rivelarsi veramente invalicabile. Ma la richiesta perentoria di Conte ha definito le priorità: tutte le energie, ora, sono concentrate nel tentativo di portare Beukema a Napoli in tempo per l'inizio della preparazione estiva. La missione è scattata.