Era il colpo perfetto per Conte: il Bologna spara alto | Fumata nerissima

Un incontro che doveva sbloccare il mercato si è trasformato in un muro invalicabile. Il vertice tra Napoli e Bologna non ha dato i frutti sperati, anzi. Una frase lapidaria dei dirigenti rossoblù ha gelato le ambizioni azzurre, costringendo Manna a una brusca ritirata strategica.

Le aspettative erano alte, ma la realtà è stata brutale. L'incontro avvenuto oggi tra il Napoli e il Bologna per discutere dei trasferimenti di Sam Beukema e Dan Ndoye si è concluso con una fumata nerissima. Secondo quanto riportato dal giornalista RAI Ciro Venerato, il vertice non è stato solo "non positivo", ma si è chiuso con una distanza abissale tra le parti.

La Frase che Gela il Napoli: "Siamo Lontani"

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha svelato i dettagli dell'incontro che ha gelato l'ambiente azzurro. "Vertice non positivo tra Bologna e Napoli per la cessione. La frase lapidaria che ci ha rilasciato in via informale un dirigente rossoblù non lascia adito a dubbi di sorta: 'Siamo lontani'."

Poche parole ma chiarissime. Il Bologna ha fatto muro, valutando la coppia Beukema-Ndoye ben 80 milioni di euro. Una cifra che ha fatto saltare dalla sedia la dirigenza partenopea, abituata a trattative più abbordabili.

Il focus dell'incontro era soprattutto su Sam Beukema, il gigante olandese classe 1998 che ha stregato Conte con le sue prestazioni in rossoblù. Il tecnico salentino lo vede perfetto per il suo sistema difensivo, ma i numeri parlano chiaro: il Napoli valuta il centrale poco più della metà rispetto alla richiesta felsinea.

Conte aspetta: il piano B è già pronto?

Per Antonio Conte, che ha fatto della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, perdere Beukema rappresenta un primo stop nel suo mercato dei sogni. L'olandese aveva tutte le caratteristiche giuste: fisico imponente, piede educato e quella mentalità vincente che serve per vestire l'azzurro.

Ma il Napoli non si arrende. Le parti si risentiranno per riparlare di Ndoye, l'esterno svizzero che rappresenta un'alternativa interessante sulle fasce. Tuttavia, anche per lui la strada sembra in salita, con il Bologna che continua a sparare alto.

La strategia azzurra ora prevede una rimodulazione dell'offerta, ma Venerato è chiaro: "Difficilmente si troverà la quadratura del cerchio per Beukema". Una doccia fredda per Conte, che dovrà guardare altrove per rinforzare il reparto arretrato.

Il mercato azzurro non si ferma

Nonostante la fumata nera con il Bologna, il Napoli campione d'Italia ha le spalle larghe e un budget importante per competere su tutti i fronti. La delusione Beukema non fermerà la macchina del mercato partenopeo, che ha già altri nomi caldi nel mirino.

Conte sa di avere bisogno di rinforzi di qualità per affrontare Champions League e difesa del titolo. Se Bologna non sarà, altre strade si apriranno. L'estate è ancora lunga e il Napoli ha dimostrato di saper sorprendere quando meno te lo aspetti.