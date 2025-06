Napoli, scatto improvviso per il post-Kvara: arriva il ‘sì’ del giocatore, Conte esulta

Il calciomercato del Napoli Campione d'Italia entra nel vivo. Dopo settimane di attesa, la dirigenza azzurra ha rotto gli indugi e piazzato l'accelerata decisiva per il primo, grande colpo dell'era Conte. L'obiettivo numero uno per rinforzare le corsie esterne, orfane del talento di Kvaratskhelia, è l'olandese Noa Lang, e le prossime ore saranno cruciali per la fumata bianca.

L'esterno del PSV Eindhoven, classe '99, ha scalzato ogni concorrenza, balzando in cima alla lista dei desideri di Giovanni Manna. A confermare l'imminente chiusura dell'operazione non è solo l'indiscrezione di Sky Sport, ma anche la certezza di Alfredo Pedullà, esperto di mercato che ha svelato i dettagli di una trattativa ormai ai titoli di coda.

Conte detta la linea, Manna esegue: le cifre dell'affare Lang

La giornata di oggi è cerchiata in rosso sul calendario del Napoli. Secondo quanto riportato da Pedullà, è infatti prevista la chiamata che potrebbe definire tutto. Un contatto diretto per limare gli ultimi dettagli di un'operazione ben impostata.

Le cifre lo dimostrano. Il PSV chiede 25 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Il Napoli, forte di una liquidità senza precedenti, ha messo sul piatto un'offerta che si avvicina moltissimo: 25 milioni più 2 di bonus. La distanza è minima, un dettaglio che testimonia la volontà comune di arrivare a una conclusione positiva.

L'esperto di Sportitalia è categorico:

"Napoli: oggi call con il PSV per Noa Lang. Si lavorerà per colmare la piccola distanza sui bonus. C'è grande fiducia".

Non solo Lang: il piano di Conte per gli esterni

La vera, grande notizia che fa sognare i tifosi, però, è un'altra. L'arrivo di Noa Lang non escluderebbe affatto un secondo acquisto nello stesso ruolo. Il piano di Antonio Conte è chiaro: vuole due esterni di altissimo livello per garantire alternative, imprevedibilità e una concorrenza feroce.

Pedullà lo conferma senza mezzi termini: "L'operazione che non precluderebbe l’arrivo di Ndoye, il club vuole prendere due esterni". Il Napoli, dunque, non si accontenta e lavora su più tavoli, con l'obiettivo di consegnare al suo tecnico una rosa completa e pronta a dominare su tutti i fronti.

La volontà di Noa Lang: Napoli prima scelta

A rendere tutto più semplice è il gradimento totale del giocatore. Nonostante l'interesse di altri club, in particolare uno dalla Premier League, Noa Lang ha messo la maglia azzurra in cima alle sue preferenze. Il fascino di giocare al Maradona da Campione d'Italia e di essere allenato da Antonio Conte ha fatto la differenza.

Come precisato da Pedullà, "Noa Lang ha altre due richieste, una dalla Premier, ma ha messo il Napoli in cima alla lista dei desideri (come Ndoye)". Una doppia dichiarazione d'amore che spinge Manna a chiudere in fretta. Il tempo stringe, ma l'ottimismo è palpabile: le prossime 48 ore potrebbero regalare al Napoli il suo primo, grande rinforzo.