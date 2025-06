Contatti per un nome a sorpresa | Manna lavora a 4 colpi e fa piazza pulita delle fake news

Un nuovo nome che spiazza tutti, il vertice decisivo per l'obiettivo numero uno e le smentite ufficiali che fanno chiarezza. Il mercato del Napoli è un'offensiva totale. Facciamo il punto completo, trattativa per trattativa.

Il Napoli non dorme mai. Mentre la settimana si preannuncia decisiva per chiudere la trattativa per Dan Ndoye, il DS Giovanni Manna sta lavorando su molteplici altri fronti, inclusa una pista a sorpresa che si è accesa nelle ultime ore. Il tutto con la supervisione di Antonio Conte e con un obiettivo chiaro: fare piazza pulita delle voci infondate e concentrarsi solo su obiettivi concreti.

Il nome a sorpresa: contatti avviati per Noa Lang

È la novità delle ultime ore. Secondo le indiscrezioni, il Napoli avrebbe avviato i primi, concreti contatti con l'entourage di Noa Lang, talentuoso esterno offensivo olandese del PSV. Classe 1999, è un profilo di altissimo livello tecnico che piace molto al club. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ndoye resta in cima alla lista, ma l'apertura del fronte Lang dimostra che Manna sta preparando alternative di lusso, dato che l'obiettivo di Conte è inserire ben due nuovi esterni.

Il vertice decisivo per Ndoye e la partita a scacchi per Beukema

Questa settimana sarà cruciale per la trattativa con il Bologna. È in programma un vertice per discutere di Ndoye, con il Napoli che ha già un accordo di massima con il giocatore (contratto di 5 anni a 3 milioni) e che ora deve vincere la resistenza del Bologna sulla valutazione da 40 milioni. Più complicato, invece, il discorso per Sam Beukema. Il club rossoblù, temendo di perdere anche Lucumi, ha alzato il muro. Il Napoli, però, ha dalla sua l'accordo con il giocatore (offerta di 2,5 milioni per 5 anni), a cui il Bologna ha risposto con un rilancio da 2 milioni. La situazione è fluida, e il summit settimanale sarà fondamentale per entrambi.

Piazza pulita: le smentite che chiudono le porte a Sancho e Vlahovic

Contestualmente alle trattative reali, Manna ha voluto chiudere definitivamente le porte a due voci infondate. Fonti vicine al club smentiscono categoricamente che sia mai stata fatta un'offerta per Jadon Sancho. Allo stesso modo, viene definita una "fake news" priva di ogni fondamento l'ipotesi di uno scambio tra Osimhen e Vlahovic con la Juventus. Anche la pista Musah, al momento, è considerata saltata, soprattutto dopo la decisione di trattenere Anguissa.

Le certezze: i rinnovi di Meret e Politano

Infine, le buone notizie. Questa settimana è attesa l'ufficialità del rinnovo di Alex Meret fino al 2027, come confermato dal suo agente. Inoltre, dopo il recente matrimonio, De Laurentiis ha preparato un "regalo" per Matteo Politano: un'estensione del contratto fino al 2028. Le fondamenta del Napoli sono blindate. Ora si costruisce il futuro.