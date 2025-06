Meret rinnova, ma Manna prende un altro portiere: Ngonge sblocca l'affare Milinkovic-Savic

La firma sul rinnovo di Alex Meret è a un passo, ma non è questa la fine della storia. È solo l'inizio. Il DS Giovanni Manna è già al lavoro per un clamoroso secondo colpo tra i pali, con una mossa strategica che potrebbe sbloccare tutto.

Il Napoli costruisce le sue fondamenta e contemporaneamente progetta il futuro. In una dimostrazione di forza e programmazione, il club ha definito tutti i dettagli per blindare il suo numero uno, per poi lanciare subito dopo un'offensiva a sorpresa per un secondo portiere di altissimo livello. Un doppio binario che testimonia la nuova, aggressiva mentalità del club.

Il Rinnovo di Meret, il Numero Uno è Blindato

La prima parte del piano è conclusa. Il Napoli ha raggiunto un accordo totale con Alex Meret per il rinnovo del suo contratto. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la firma è prevista per la prossima settimana e legherà il portiere Campione d'Europa al club azzurro fino al 30 giugno 2027. Con questo accordo, il Napoli e Antonio Conte ribadiscono la loro totale fiducia in Meret, consolidando la sua posizione come titolare inamovibile per il presente e per il futuro.

Il Piano a Sorpresa per Milinkovic-Savic

Ma proprio quando la questione portiere sembrava archiviata, è scattato il secondo tempo del piano di Manna. L'obiettivo è quello di fornire a Conte non solo un titolare, ma una coppia di portieri di livello assoluto. Per questo, il Napoli ha avviato una trattativa concreta con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. L'estremo difensore serbo, che avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento, è considerato il profilo perfetto per il ruolo di secondo di lusso. L'ostacolo è la clausola rescissoria da poco meno di 20 milioni di euro.

La Chiave del Mercato: Ngonge è la Carta per Convincere il Torino

Come pensa il Napoli di superare l'ostacolo economico? Con una mossa da grande stratega. Il Torino, infatti, avrebbe messo gli occhi su un esterno offensivo del Napoli: Cyril Ngonge. Il giocatore belga, poco impiegato da Conte, è considerato in uscita e potrebbe diventare la pedina di scambio decisiva. L'idea di Manna è quella di inserire il cartellino di Ngonge come contropartita tecnica per abbassare drasticamente la parte cash richiesta per Milinkovic-Savic. Un modo geniale per trasformare un esubero in una chiave di mercato e portare a casa un portiere di livello internazionale senza un esborso economico eccessivo. La partita è iniziata.