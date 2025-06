Lite Allan-Kvaratskhelia al Mondiale per Club | "Non ha avuto rispetto"

Allan e Kvaratskhelia, protagonisti di stagioni diverse ma indimenticabili a Napoli, si sono affrontati a muso duro in un confronto che ha fatto discutere.

Il successo dei brasiliani sui campioni d'Europa è stata una delle sorprese più clamorose della competizione. Il Botafogo, vincitore dell'ultima Copa Libertadores, ha saputo resistere agli assalti della squadra di Luis Enrique con carattere e determinazione. Undici leoni in campo che hanno combattuto su ogni pallone, creando enormi difficoltà al PSG.

Lo scontro tra Allan e Kvaratskhelia fa discutere

Nel finale di partita, con il PSG disperatamente a caccia del gol del pareggio, è scoppiato l'episodio che ha catturato l'attenzione di tutti. Un contrasto nella zona compresa tra l'ingresso dell'area di rigore brasiliana e il calcio d'angolo ha scatenato la scintilla.

Kvaratskhelia finisce a terra dopo un intervento che coinvolge Allan e un altro giocatore del Botafogo. Il georgiano si rialza visibilmente nervoso e rivolge alcune parole al centrocampista brasiliano, che reagisce in maniera decisa.