Liverpool, Slot esclude Chiesa: può arrivare a Napoli | C'è l'ok di Conte

L'avventura di Federico Chiesa al Liverpool è arrivata al capolinea. La decisione del tecnico Slot di escluderlo dai convocati per il tour estivo è più di un indizio: è una sentenza. E per il Napoli, bloccato nella trattativa per Ndoye, questa può trasformarsi in un'occasione di mercato irripetibile, con il gradimento di Antonio Conte già in tasca.

Il mondo del calcio va avanti, e mentre i Reds partono per la tournée in Asia, il futuro dell'attaccante italiano si tinge sempre più d'azzurro.

Perché Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool?

La notizia è ufficiale: il nome di Federico Chiesa non figura nella lista dei 29 giocatori del Liverpool per il pre-campionato. Una scelta tecnica fortissima, che mette di fatto il giocatore sul mercato e apre le porte a un suo imminente ritorno in Serie A. Per un giocatore del suo calibro, restare fermo è fuori discussione.

Chiesa vuole giocare, vuole tornare protagonista anche in vista del Mondiale, e sa che l'Italia può essere la piazza giusta per il suo rilancio definitivo dopo una stagione difficile.

Antonio Conte approverebbe l'acquisto di Chiesa?

In questo scenario si inserisce con forza il Napoli. Con la pista che porta a Dan Ndoye resa complicata dalle altissime richieste del Bologna, Manna sta valutando le alternative. E il profilo di Chiesa è tornato prepotentemente di moda. Si tratterebbe di una scommessa a costi contenuti, un'opportunità di prendere un top player in cerca di riscatto.

Un fattore chiave è l'approvazione di Antonio Conte, che già l'estate scorsa aveva dato il suo benestare a un eventuale arrivo dell'ex Juventus, considerandolo perfetto per agire da esterno nel suo tridente offensivo.

Come è andata la stagione di Chiesa al Liverpool?

L'esperienza di Chiesa in Premier League si chiuderà con un bilancio amaro. Seppur con in bacheca un titolo di campione d'Inghilterra, il suo apporto è stato minimo: appena 14 presenze totali, con 2 gol e 2 assist. Troppo poco per un talento del suo livello. Ora il ritorno in Serie A non è più solo un'ipotesi, ma la via più probabile per ritrovare il sorriso e il grande calcio. Il Napoli osserva, pronto a trasformare un'esclusione eccellente in un colpo a sorpresa.