Napoli su Sterling: ecco il Mister X di Conte

Un nome che scuote il calciomercato del Napoli e accende la fantasia dei tifosi. Direttamente dal ritiro di Dimaro, spunta un'indiscrezione clamorosa: il "Mister X" su cui la dirigenza azzurra sta lavorando per l'attacco sarebbe nientemeno che Raheem Sterling. Una pista prestigiosa, di caratura internazionale, che rappresenterebbe l'alternativa di lusso a Dan Ndoye.

A sganciare la bomba è stata Radio Marte, attraverso il suo inviato Gianluca Gifuni, che ha svelato i dettagli di un'operazione che il Napoli starebbe portando avanti sottotraccia.

Il Napoli sta trattando per Sterling?

"È un nome non fatto prima, il 'Mister X' al vaglio del Napoli", ha rivelato Gifuni in diretta. "Il nuovo esterno potrebbe arrivare dalla Premier, è un nazionale inglese e si chiama Sterling, appunto. Abbiamo captato che si sta lavorando su questo profilo".

L'idea nasce da una chiara indicazione tecnica: il giocatore del Chelsea, reduce da un prestito all'Arsenal, è un profilo molto gradito ad Antonio Conte, che vedrebbe in lui l'uomo giusto per alzare il livello di esperienza e imprevedibilità dell'attacco azzurro.

Come potrebbe arrivare Sterling al Napoli?

La trattativa, ovviamente, non è semplice, principalmente a causa dell'altissimo ingaggio percepito dall'inglese. Ma esiste una strada percorribile. "Il Chelsea dovrebbe pagare trequarti del suo ingaggio, almeno, e darlo via in prestito", spiega Gifuni.

Questa è la condizione fondamentale per rendere l'affare sostenibile. Con il contributo del club londinese, il Napoli potrebbe assicurarsi un giocatore di 30 anni nel pieno della maturità, con un'esperienza internazionale che pochi possono vantare. Un profilo che, secondo l'inviato, sarebbe "ai livelli di Ademola Lookman, se non superiori".

Sterling è considerato un'alternativa a Ndoye?

Quella che poteva sembrare solo una suggestione estiva, sta prendendo i contorni di un'ipotesi concreta. Il Napoli, di fronte alle difficoltà per arrivare a Ndoye, sta sondando con attenzione la disponibilità del Chelsea e del giocatore. Se le condizioni economiche dovessero allinearsi, Conte potrebbe davvero avere il suo "Mister X" dalla Premier League per completare un attacco stellare.