Napoli-Ndoye, l'offerta c'è: ecco il dettaglio che blocca l'annuncio

L'offerta del Napoli per Dan Ndoye è sul tavolo, ufficiale e importante. Il club azzurro ha fatto il suo passo, mettendo sul piatto 40 milioni di euro complessivi per convincere il Bologna. Eppure, l'annuncio che i tifosi aspettano non è ancora arrivato. C'è un dettaglio, un piccolo ma decisivo ostacolo, che al momento blocca la fumata bianca.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è entrata in una fase caldissima, una partita a scacchi tra Aurelio De Laurentiis e la dirigenza bolognese, con il giocatore che attende solo il via libera per vestire la maglia del Napoli.

Cosa blocca l'annuncio di Ndoye al Napoli?

Il Napoli ha messo sul piatto una proposta articolata e ben strutturata: 9 milioni per il prestito oneroso, 26 milioni per l'obbligo di riscatto e altri 5 milioni legati a bonus. Il totale fa 40 milioni. Un'ottima base, che però non soddisfa ancora pienamente le richieste del Bologna.

Ecco il dettaglio che blocca tutto: il club emiliano continua a valutare il suo gioiello non meno di 45 milioni di euro. Balla, dunque, una differenza di 5 milioni. Questo è l'ultimo scoglio da superare, la distanza che oggi separa Ndoye da Napoli.

A quanto ammonta la distanza tra Napoli e Bologna per Ndoye?

La fermezza del Bologna è nota, come dimostra l'offerta da 30 milioni del Nottingham Forest rispedita al mittente senza neanche avviare una discussione. Tuttavia, l'assalto del Napoli ha riaperto seriamente i dialoghi. I 40 milioni non bastano ancora, ma sono considerati una base solida su cui poter continuare a lavorare.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Napoli deciderà di fare un ultimo sforzo per colmare questo gap, o se si riuscirà a trovare un'intesa limando la cifra richiesta o modificando la struttura dei bonus. La volontà di Ndoye, che da tempo ha detto "sì" al progetto di Conte, resta l'alleato più prezioso del Napoli in questa fase serrata della trattativa.