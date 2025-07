"Voglio solo il Napoli": l'annuncio di Ndoye a Conte | ore decisive per il colpo

La volontà del giocatore prima di tutto. Dan Ndoye ha fatto la sua scelta: vuole solo il Napoli. Nonostante le ricche offerte dalla Premier League, in particolare dal Nottingham Forest, l'attaccante svizzero si è promesso ad Antonio Conte e spinge per vestire la maglia azzurra. Una presa di posizione forte, che potrebbe sbloccare una trattativa complicata e trasformare le prossime ore in quelle decisive.

Il ds Giovanni Manna, forte del "sì" del giocatore, sta preparando l'assalto finale al Bologna, mentre parallelamente lavora per chiudere un altro colpo da regalare al tecnico prima di Castel di Sangro.

A che punto è la trattativa per Ndoye al Napoli?

La situazione è chiara: il Bologna chiede 40 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Il Napoli, dal canto suo, ha messo sul tavolo un'offerta da 30 milioni più bonus. La distanza c'è, ma non è incolmabile, soprattutto di fronte alla ferma decisione di Ndoye. Il suo desiderio di lavorare con Conte potrebbe essere l'arma in più per convincere il club emiliano ad abbassare leggermente le pretese.

Chi arriverà al Napoli a Castel di Sangro?

Mentre si cerca la quadra per l'attacco, il Napoli spinge sull'acceleratore per la difesa. L'obiettivo primario per la fascia destra è Juanlu Sanchez del Siviglia, e la missione del club è ben definita: portarlo direttamente al ritiro di Castel di Sangro.

Le trattative sono in fase avanzata e, anche se per ora non sono previsti rilanci, c'è fiducia. Antonio Conte ha dato il suo ok, De Laurentiis ha approvato l'operazione: ora si attende solo il via libera definitivo per accogliere lo spagnolo nella seconda parte del precampionato.

Quali sono le alternative del Napoli se salta l'affare Ndoye?

Ndoye resta la priorità assoluta, ma un club come il Napoli lavora sempre su più tavoli. Se la pista svizzera dovesse clamorosamente bloccarsi, Manna ha già pronte le alternative di lusso: i nomi sono quelli di Jack Grealish del Manchester City e Federico Chiesa del Liverpool. Più defilata, quasi impossibile per il blocco del mercato della Lazio, la suggestione Mattia Zaccagni, un profilo comunque molto apprezzato da Conte.