Ndoye si allontana dal Napoli: Chiesa, Nusa e Lookman | Manna ha già tre alternative

L'assalto a Dan Ndoye si complica, ma il Napoli non si fa cogliere impreparato. Mentre il Bologna alza il muro per il suo gioiello, il DS Giovanni Manna ha già attivato il piano B: una lista di quattro alternative di altissimo livello per regalare ad Antonio Conte l'esterno offensivo che chiede con insistenza. Da una scommessa "low cost" a un clamoroso blitz su un obiettivo dell'Inter.

Con De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema già in tasca, la dirigenza partenopea lavora senza sosta per completare il puzzle di una rosa pronta a competere su tutti i fronti.

Perché la trattativa del Napoli per Ndoye è difficile?

Il preferito di Conte resta lo svizzero, ma la strada è in salita. Il Napoli ha l'accordo con il giocatore, ma non con il Bologna, che continua a chiedere cifre altissime. A complicare il tutto, l'inserimento del Nottingham Forest, che ha l'intesa con Ndoye e fa leva sulla volontà del club emiliano di non cedere altri big. La fumata bianca, al momento, è lontana.

Il piano B: Chiesa, la scommessa che piace a Conte

Ecco perché Manna esplora altre piste. La prima, affascinante, porta a Federico Chiesa. È un'opportunità di mercato, una scommessa a costi contenuti. Dopo l'ultima, difficile stagione al Liverpool, l'ex Juventus vuole tornare in Serie A per rilanciarsi in vista del Mondiale. Conte lo stima da tempo: un suo arrivo rappresenterebbe un colpo di grande esperienza.

Nusa, il talento norvegese che ha stregato l'Italia

L'alternativa più "verde" è quella di Antonio Nusa. Classe 2005, talento purissimo del Lipsia, ha già fatto impazzire la difesa dell'Italia in Nazionale con una doppietta. Non sarebbe un colpo pronto all'uso come Ndoye, ma una scommessa sul futuro dal potenziale enorme.

La suggestione top: Grealish

Ma le vere sorprese arrivano dal fronte inglese e da quello bergamasco. Secondo la Gazzetta dello Sport, Jack Grealish sarebbe stato proposto al Napoli in prestito dal Manchester City. Un'operazione difficilissima per l'ingaggio, ma che testimonia il nuovo appeal del club azzurro.

Qual è la situazione di Lookman tra Napoli e Inter?

Più concreta, invece, l'indiscrezione del Corriere dello Sport su un tentativo per Ademola Lookman. Sfruttando lo stallo tra Inter e Atalanta (i nerazzurri offrono 40 milioni, la Dea ne chiede 50), il Napoli si sarebbe inserito con un'offerta di ingaggio superiore a quella interista, provando a scavalcare la concorrenza. La caccia all'esterno è più aperta che mai.