Blitz Napoli per Lookman, sorpasso all'Inter | Manna offre un ingaggio da capogiro

Giovanni Manna non sta a guardare. Mentre l'Inter tratta con l'Atalanta per Ademola Lookman, il direttore sportivo del Napoli ha sferrato un attacco a sorpresa che potrebbe cambiare tutto. Un blitz fulmineo direttamente con gli agenti del nigeriano, accompagnato da una proposta economica che fa tremare Appiano Gentile.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la mossa del ds azzurro è stata chirurgica: contatto diretto con l'entourage del calciatore dell'Atalanta, bypassando per ora la Dea e puntando tutto sulla volontà del giocatore. Una strategia che ricorda i grandi colpi di mercato del passato, quando la differenza la facevano tempismo e coraggio.

Il Napoli su Ademola Lookman

Il Napoli ha messo sul piatto 5 milioni di euro netti a stagione per Lookman, cifra che supera nettamente i 4 milioni proposti dall'Inter. Una differenza sostanziale che, complice anche i benefici del Decreto Crescita, rende l'offerta partenopea decisamente più allettante per il ventisettenne attaccante.

L'Atalanta, dal canto suo, ha fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro. Una valutazione che è lievitata dopo il primo tentativo interista da 40 milioni, respinto al mittente dalla dirigenza orobica. Gasperini e la società bergamasca sanno di avere tra le mani un patrimonio tecnico di altissimo livello.

Perché Lookman piace a Conte?

Lookman rappresenta esattamente il prototipo di attaccante che Antonio Conte cerca per il suo Napoli. Velocità bruciante, capacità di spaccare le partite negli uno contro uno, duttilità tattica e una mentalità vincente forgiata nelle migliori leghe europee.

Il nigeriano naturalizzato inglese non è solo un finalizzatore, ma un vero jolly offensivo. Sa attaccare la profondità come un fulmine, ma è altrettanto abile nel ripiegare e dare una mano alla fase difensiva. Caratteristiche che lo renderebbero perfetto nel sistema di gioco contiano, sempre alla ricerca di interpreti completi e affidabili.

La sua ultima stagione all'Atalanta parla chiaro: prestazioni di altissimo livello sia in Serie A che in Champions League, con gol pesanti e giocate decisive nei momenti che contano. Un curriculum che giustifica ampiamente l'interesse di club del calibro di Napoli e Inter.

Chi è in vantaggio tra Napoli e Inter per Lookman?

La sfida tra Napoli e Inter per Lookman si preannuncia serrata e ricca di colpi di scena. I nerazzurri erano partiti in pole position, forte di contatti già avviati sia con il calciatore che con l'Atalanta. Ma l'inserimento degli azzurri ha rimescolato tutte le carte in tavola.

Il vantaggio economico del Napoli è innegabile, si prospetta una battaglia a tutto campo dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Ora la palla passa a Lookman. Il suo via libera potrebbe sbloccare definitivamente l'operazione, dando il via alla trattativa vera e propria con l'Atalanta. Una decisione che il giocatore dovrà prendere in fretta, considerando che il mercato estivo entra sempre più nel vivo.

Qual è il piano del Napoli per chiudere l'affare?

Se Lookman dovesse dare il suo benestare al trasferimento in azzurro, Manna sarebbe pronto a sedersi al tavolo con la dirigenza atalantina per definire i dettagli dell'operazione. I 50 milioni richiesti dalla Dea non spaventano il Napoli, forte di un mercato che si preannuncia molto attivo.

L'obiettivo è chiaro: regalare a Conte un attaccante di caratura internazionale che possa fare la differenza fin da subito. Lookman ha dimostrato di saper rendere ad alti livelli in Serie A e rappresenterebbe un investimento sicuro per il futuro del club partenopeo.

La sensazione è che nei prossimi giorni si giocheranno le carte decisive di questa trattativa. Il Napoli ha fatto la sua mossa, ora tocca agli altri rispondere. Una cosa è certa: Manna non ha intenzione di farsi sfuggire l'occasione di bruciare la concorrenza sul tempo.