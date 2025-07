Beukema al Napoli, here we go di Fabrizio Romano| Conte ha il suo nuovo difensore

Fabrizio Romano ha dato l'annuncio che tutti i tifosi partenopei aspettavano: "Here we go!" Il giornalista di mercato più seguito al mondo ha confermato su X l'accordo definitivo tra Napoli e Bologna per il trasferimento del centrale classe 1998.

Sam Beukema è un nuovo difensore del Napoli. Dopo settimane di serrati negoziati, il club di De Laurentiis ha trovato l'accordo totale con il Bologna per il trasferimento del centrale olandese, regalando ad Antonio Conte un perno fondamentale per il suo nuovo pacchetto arretrato.

L'operazione si è conclusa nelle ultime ore, al termine di un lungo braccio di ferro con il club emiliano. Il Napoli, per assicurarsi le prestazioni del difensore classe 1998, verserà nelle casse del Bologna una cifra importante: 31 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno dei bonus. Una valutazione molto vicina ai 35 milioni richiesti inizialmente dalla dirigenza rossoblù, a testimonianza della ferma volontà del Napoli di arrivare all'obiettivo. Nessun problema, invece, sul fronte del giocatore: Beukema aveva raggiunto un accordo con il Napoli già da diverse settimane ed era in attesa solo della fumata bianca tra le due società.

L'acquisto di Beukema non è un semplice rinforzo numerico, ma una scelta tecnica precisa e fortemente voluta da Antonio Conte. Il difensore potrebbe essere già a disposizione dai primi giorni di ritiro, permettendo a Conte di lavorare da subito sulla nuova struttura difensiva.

Nelle idee del mister, Beukema dovrebbe partire titolare accanto a Buongiorno, formando una coppia centrale dalle caratteristiche complementari.

L'olandese porta in dote esperienza internazionale, fisicità e una buona capacità di impostazione dal basso, qualità che si sposano perfettamente con il gioco richiesto da Conte.

🚨💙 Sam Beukema to Napoli, here we go! Deal agreed with Bologna for €31m fee plus add-ons.

Beukema has agreed to the move weeks ago and he’s now set to sign documents in the upcoming hours.

New centre back for Antonio Conte, coming soon. pic.twitter.com/nBF8NVesct

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025