Biglietti Napoli–Sporting (Champions): prezzi, date e fasi di vendita
Esordio casalingo al Maradona il 1° ottobre alle 21. Vendite da oggi 8/9: prelazione abbonati 25/26, poi Fidelity, quindi settori ordinari. Regole e prezzi.
Biglietti Napoli-Sporting di Champions: al via la vendita. L'attesa per le notti europee al Maradona sta per finire. Il Napoli ha ufficialmente dato il via alla vendita dei biglietti per la prima partita casalinga della nuova Champions League. L'esordio tra le mura amiche vedrà gli azzurri di Antonio Conte affrontare i portoghesi dello Sporting in una sfida già fondamentale.
La gara, valida per la seconda giornata della Fase Campionato, si giocherà mercoledì 1° ottobre alle ore 21:00. Per i tifosi che vorranno spingere la squadra è già iniziata la corsa al tagliando: ecco tutte le informazioni utili, dai prezzi alle diverse fasi di vendita.
I prezzi: dalle Curve alla Tribuna Posillipo
Il club ha reso noti i prezzi per tutti i settori dello stadio Diego Armando Maradona. I costi varieranno in base al settore scelto e alla fase di vendita (la seconda fase, quella per i titolari di Fidelity, presenta un leggero aumento). Si parte dai 35 euro delle Curve Inferiori in prelazione abbonati, fino ai 145 euro della Tribuna Posillipo in vendita libera.
- Curve Inferiori: 35€ / 40€
- Curve Superiori: 50€ / 55€
- Distinti Inferiori: 65€ / 80€
- Distinti Superiori: 80€ / 95€
- Tribuna Nisida: 100€ / 120€
- Tribuna Posillipo: 125€ / 145€
Le tre fasi di vendita: si parte dagli abbonati
La vendita dei biglietti sarà articolata in tre momenti distinti per dare la precedenza ai tifosi più fedeli. Ecco il calendario completo comunicato dal club:
Fase 1: Prelazione Abbonati
Dalle ore 12:00 dell'8 settembre alle 23:59 del 10 settembre. Riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2025/26.
Fase 2: Possessori di Fidelity Card
Dalle ore 12:00 dell'11 settembre alle 23:59 del 18 settembre. La vendita si apre a tutti i titolari di una Fidelity Card "Fan Stadium Card" della SSC Napoli.
Fase 3: Vendita Libera
Dalle ore 12:00 del 19 settembre fino all'inizio della partita. La vendita si estende a tutti, salvo esaurimento posti. Da notare una restrizione importante: i residenti in Portogallo sprovvisti di Fidelity Card non potranno acquistare biglietti per i settori ordinari.
Dove acquistare i biglietti
Come di consueto, i biglietti per le partite del Napoli possono essere acquistati attraverso il canale ufficiale, ovvero il sito di Ticketone, accedendo alla sezione dedicata alla SSC Napoli.