Infortuni Napoli, parla l’ex di Conte e svela tutto: “Non è colpa degli allenamenti, la vera causa è un’altra”

Diciassette infortuni in meno di quattro mesi. Il Napoli è in piena emergenza, una crisi che va oltre la semplice sfortuna e che ha scatenato la caccia al colpevole. Gli allenamenti di Conte sono troppo duri? Lo stress delle troppe partite è insostenibile? A smontare pezzo per pezzo questi luoghi comuni è una voce autorevolissima: Tiberio Ancora, il personal trainer che un anno fa contribuì in modo decisivo a forgiare il Napoli Scudettato di Conte. La sua diagnosi è netta: le cause vanno cercate altrove.

Infortuni Napoli, perché non è colpa degli allenamenti di Conte: parla l’esperto

La prima, grande, accusa mossa al tecnico viene liquidata senza appello. A chi gli chiede se la metodologia di Conte sia la causa, Ancora risponde secco: “È una sciocchezza. E allora perché l’anno scorso le cose sono andate diversamente? Eppure la tipologia di allenamenti è la stessa”. Secondo l’esperto, è impensabile che “dall’oggi al domani i muscoli diventino d’argilla“. La causa non può risiedere in un metodo che solo pochi mesi fa ha prodotto una macchina perfetta.

Troppe partite e stress nel Napoli? “Anacronistico a novembre”, secondo Ancora

Anche il secondo grande alibi viene demolito. L’idea che il doppio impegno campionato-Champions stia “prosciugando” la squadra è, secondo Ancora, anacronistica. “Quante partite sono state giocate? Una quindicina. Se affrontassimo questo ragionamento a marzo, dopo sette mesi, allora sì… sarebbe normale parlare di stress. Ma adesso è semplicemente troppo presto”. L’esperto sottolinea che la vera sfida per un calciatore top, nel calcio fisico di oggi, è proprio quella di adeguarsi ai ritmi e sposare la causa a 360 gradi, come richiede un allenatore come Conte.

Il Metodo-Scudetto di Ancora: i 3 pilastri (forse) oggi trascurati

Se la colpa non è di Conte né del calendario, dov’è il problema? Ancora non accusa, ma insegna. Ricorda, con una precisione quasi chirurgica, i tre pilastri scientifici su cui si fondava il suo “Metodo-Scudetto”, lo stesso che rese il Napoli una macchina d’acciaio:

La Forza Funzionale (non solo muscoli): L’importanza di valutazioni tecniche per assicurarsi che la forza sia applicata correttamente. “La forza senza tecnica ti porta all’infortunio”, afferma, ricordando il suo approccio basato su dati. Il Carburante (Alimentazione e Integrazione): Un protocollo scientifico su dieta e idratazione non è un optional, ma una “componente fondamentale” per l’efficienza fisica. La Prevenzione (Gestire il Rischio): La capacità di analizzare i dati di ogni atleta per stimare una “percentuale di rischio”, consigliando lo staff sulla gestione dei minuti in campo.

La Domanda Scomoda: il Napoli sta ancora applicando questo protocollo?

Ed è qui che le parole di Ancora diventano una spina nel fianco. Spiegando come si vincono le battaglie contro gli infortuni, l’esperto solleva una domanda inevitabile che aleggia su Castel Volturno: il Napoli, dopo il suo addio, sta ancora applicando questo livello di dettaglio maniacale alla preparazione? Lo staff attuale è “eccellente”, precisa, ma la sua lezione sul campo solleva un dubbio strategico a cui solo i risultati potranno, alla fine, rispondere. E per ora, i risultati dicono 17 infortuni.

Le vere cause degli infortuni nel calcio: il protocollo scientifico di Ancora

Se non sono gli allenamenti e non sono le troppe partite, qual è la causa? Ancora, parlando del suo metodo, sposta l’attenzione su un approccio scientifico e olistico alla preparazione. La vera prevenzione, spiega, risiede in un “ricondizionamento complessivo“che va ben oltre il campo.