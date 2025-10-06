A Manchester lo rimpiangono: “Hojlund, a Napoli è rinato”

Il gol che ha ribaltato il Genoa. La terza rete in una settimana. Rasmus Hojlund si sta prendendo il Napoli con la forza di un ciclone, ma l’eco delle sue imprese ha già superato i confini italiani. A certificare la sua rinascita è arrivato l’elogio, con un pizzico di amaro rimpianto, di un’importante emittente internazionale come CBS Sport.

“Vede di Nuovo la Vita a Colori”: l’Elogio con Rimpianto

Nel commentare la sua prestazione decisiva contro il Genoa, i commentatori inglesi non hanno usato mezzi termini. “Rasmus Hojlund è rinato a Napoli. Che svolta dopo il Manchester United!“, hanno esclamato. Parole che suonano come un’ammissione di colpa da parte del calcio inglese, che non ha saputo valorizzare il suo talento.

Il commento si fa ancora più profondo: “Højlund ha ritrovato entusiasmo: vede di nuovo la vita a colori. Dopo le difficoltà a Manchester, ha ritrovato fiducia, brillantezza e serenità”. Un’analisi che non è solo un complimento al giocatore, ma un enorme attestato di stima per il lavoro di Conte e per l’ambiente che il Napoli ha saputo creare attorno a lui.

Un Riscatto Già Scritto

La rinascita di Hojlund non è solo tecnica, ma anche economica. CBS ha sottolineato come il suo trasferimento sia un capolavoro del Napoli. Arrivato in prestito per 6 milioni di euro, il suo contratto prevede un’opzione di acquisto da 44 milioni “che può facilmente diventare un’obbligazione”.

“Il Napoli è molto soddisfatto”, concludono i commentatori. E non potrebbe essere altrimenti. Con una doppietta in Champions e due gol pesantissimi in campionato, Hojlund ha già dimostrato di valere l’investimento. “Tutti i segnali indicano che diventerà a titolo definitivo un giocatore del Napoli”. Un futuro già scritto, un presente che fa sognare i tifosi e, forse, fa mangiare le mani a qualcuno a Manchester.