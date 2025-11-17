Caccia a un Under: ecco la strategia del Napoli e la lista dei talenti per sostituire Anguissa a gennaio

Con Anguissa e De Bruyne ai box fino al 2026, la missione di Giovanni Manna per il mercato di gennaio è chiara: trovare un centrocampista. Ma non uno qualsiasi. La strategia impone un requisito fondamentale: il giocatore deve essere un “Under” (nato dal 2003 in poi) per non occupare slot nella lista Serie A, già satura in vista del rientro di Lukaku. Due profili, diversi ma ugualmente affascinanti, sono emersi in cima al taccuino: Kobbie Mainoo e Arthur Atta.

Mainoo: il regista incompreso che cerca una casa

Non chiamatelo box-to-box. Kobbie Mainoo è un facilitatore del gioco. Talento purissimo del Manchester United, è un centrocampista centrale la cui intelligenza tattica supera di gran lunga l’età anagrafica.

I suoi punti di forza sono la visione di gioco, il dribbling nello stretto e una pulizia di passaggio quasi infallibile (89% di passaggi completati nella Premier 2024-25). Sebbene in questa stagione sia stato penalizzato dal sistema di gioco, la scorsa annata, con 25 presenze in campionato, ha dimostrato di poter essere un perno affidabile anche ai massimi livelli.

Per Conte, sarebbe l’uomo ideale per aggiungere qualità e controllo al palleggio. L’operazione resta complessa per la formula: il Napoli vuole un’opzione di acquisto, lo United per ora tentenna.

Atta: il gigante dinamico che ha già conquistato la Serie A

Arthur Atta è l’identikit del centrocampista moderno. Francese di origini beninesi, classe 2003 e alto 189 cm, ha avuto un impatto devastante con la maglia dell’Udinese, tanto da convincere il club a riscattarlo dal Metz.

A differenza di Mainoo, che è un pensatore, Atta è un incursore dinamico. Le sue caratteristiche migliori sono la progressione palla al piede e le doti offensive, come dimostra il gol spettacolare segnato all’Inter a San Siro.

Nonostante la stazza, possiede una tecnica individuale notevole ed è un giocatore versatile, capace di coprire più ruoli della mediana. Rappresenta una soluzione “pronta all’uso”, che già conosce il campionato e potrebbe dare a Conte quella fisicità mista a qualità che è venuta a mancare dopo il KO di Anguissa.

Mainoo o Atta? Chi cerca il Napoli a centrocampo?

La scelta tra i due profili non è solo una questione di preferenza, ma di filosofia. Con Mainoo, il Napoli acquisterebbe un cervello, un regista arretrato di potenziale classe mondiale, perfetto per dettare i tempi.

Con Atta, il Napoli acquisterebbe muscoli e polmoni, un giocatore di rottura e inserimento, più simile per caratteristiche ad Anguissa. La decisione di Manna e Conte svelerà quale pezzo del puzzle è considerato più urgente per riequilibrare la squadra.