Non solo per i goal: ecco perché il ritorno di Lukaku può salvare la stagione del Napoli

La lunga lista di infortunati in casa Napoli ha tanti nomi pesanti, ma ce n’è uno la cui assenza, più di ogni altra, sta definendo in negativo la stagione della squadra. Non è solo un giocatore, è il sistema nervoso centrale del gioco di Antonio Conte. L’assenza di Romelu Lukaku ha spento l’attacco, tolto certezze alla squadra e dimostrato perché il tecnico lo considera insostituibile. Ma ora l’attesa sembra quasi finita.

“Big Rom” non è solo goal: perché il Napoli gioca peggio senza di lui

Limitarsi a contare i goal che mancano sarebbe un errore superficiale. Il vuoto lasciato da Lukaku è prima di tutto tattico. A differenza di Hojlund e Lucca, il centravanti belga è un “reparto mobile”: la sua capacità di proteggere palla e fare salire la squadra è l’ancora di salvezza nei momenti di pressione. È il perno su cui ruota tutta la manovra, il giocatore che, anche senza segnare, crea spazi e opportunità per gli altri. Con lui in campo, come ha ampiamente dimostrato la sua carriera con Conte, tutta la squadra gioca meglio, con più coraggio e più opzioni.

Un leader per ricucire lo spogliatoio: il ruolo extra-campo

C’è un’assenza ancora più pesante di quella tattica: quella carismatica. In un momento di tensione altissima, con un rapporto tra allenatore e “vecchia guardia” da ricostruire dopo le dure parole post-Bologna, la figura di Lukaku nello spogliatoio è vitale. È un “fedelissimo” di Conte, un leader riconosciuto a livello internazionale, un ponte tra il tecnico e il resto del gruppo. Il suo ritorno non servirà solo a segnare, ma a riportare equilibrio, esperienza e leadership in un ambiente che ne ha disperatamente bisogno.

I tempi di recupero: quando torna Lukaku? L’obiettivo è la Juventus

Le notizie da Castel Volturno sono più che incoraggianti. L’attaccante sta bruciando le tappe. Se il rientro era inizialmente previsto per dicembre, ora l’obiettivo si è fatto più ambizioso: strappare una convocazione per la sfida del 6 dicembre al Maradona contro la Juventus dell’ex Spalletti. Certo, servirà tempo per rivedere il miglior Lukaku, ma per Conte averlo anche solo in panchina, pronto a entrare e a far sentire il suo peso, sarebbe già una vittoria.

Il Re torna, le gerarchie cambiano: cosa succede a Hojlund e Lucca?

L’imminente ritorno di ‘Big Rom’ non porta solo buone notizie. Il suo rientro sul trono dell’attacco è destinato a ridisegnare brutalmente le gerarchie, riducendo drasticamente lo spazio per chi, finora, ha provato a sostituirlo. Se da un lato Rasmus Hojlund, in virtù dell’importante investimento estivo, verrà protetto e considerato un’alternativa di lusso con caratteristiche diverse, dall’altro la posizione di Lorenzo Lucca si fa drammaticamente precaria.

L’ex Udinese, al di là di un singolo, bellissimo, goal contro il Pisa, ha deluso. Ha faticato a integrarsi e non ha mai convinto Conte. Le parole dell’allenatore su di lui (“se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa“) suonano ora come un avvertimento. Ma la vera sentenza è arrivata contro l’Inter: senza Hojlund, Conte ha preferito schierare Neres come ‘falso 9’ piuttosto che dare una chance a Lucca. Una bocciatura tecnica quasi definitiva, che alimenta le voci di una sua clamorosa cessione già a gennaio. Perché se Lukaku torna a fare il Lukaku, per Lucca al Napoli non c’è più posto.