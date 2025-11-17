Attacco Napoli, i numeri della crisi: i dati che svelano il vero problema (e non è solo la mira).

291 minuti. È il tempo trascorso dall’ultimo gol del Napoli, quello di Anguissa a Lecce. Da quel momento, il buio. Tre partite consecutive, Champions compresa, con le polveri bagnate. La spiegazione più semplice, e superficiale, parla di poca lucidità o di errori individuali. Ma i dati ufficiali della Lega Serie A raccontano una verità più profonda e inquietante: Quella del Napoli non è (solo) una crisi di cinismo, ma una crisi di produzione offensiva.
Il Napoli crea poco: i dati ufficiali che mettono sotto accusa l’attacco di Conte
Mentre l’Inter di Chivu produce 148 occasioni da gol, il Napoli di Conte si ferma a 94. Questo numero è il cuore del problema. La squadra non è solo sfortunata, crea strutturalmente meno delle sue rivali. Siamo settimi in questa speciale classifica, dietro non solo a Inter, Juventus (124) e Milan (111), ma anche a Roma (102), Bologna (100) e persino al Como (97). Avere una percentuale realizzativa del 10% (migliore della Juve, per esempio) serve a poco se il volume di occasioni è così basso. La nostra efficienza non è male, ma spariamo troppi pochi colpi.
Napoli a confronto con le rivali: ecco dove si ferma il motore offensivo
Guardare la classifica completa dei dati forniti dalla Lega è una doccia fredda che ridimensiona le ambizioni, almeno per ora. Mostra come il motore offensivo del Napoli non sia ancora al livello delle prime della classe, infortuni e assenze pesanti al netto. Essere preceduti dal Como per volume di gioco è un dato che, per una squadra che punta allo scudetto, deve far riflettere sulla struttura stessa della manovra offensiva.
|Pos.
|Squadra
|Occasioni Create
|Percentuale Realizzativa
|1.
|Inter
|148
|13%
|2.
|Juventus
|124
|7%
|3.
|Milan
|111
|11%
|4.
|Roma
|102
|8%
|5.
|Bologna
|100
|13%
|6.
|Como
|97
|8%
|7.
|Napoli
|94
|10%
Domande Frequenti (FAQ)
Da quanti minuti non segna il Napoli?
Il Napoli non segna da 291 minuti. L’ultimo gol è stato siglato da Anguissa nella trasferta contro il Lecce del 28 ottobre. Da allora, tre partite consecutive senza andare a rete.
Come si posiziona il Napoli per occasioni da gol create in Serie A?
Il Napoli è solo settimo in Serie A per occasioni da gol create (94 in 11 partite), superato non solo dalle big come Inter (148) e Juventus (124), ma anche da squadre come il Como (97).
Il problema del Napoli è che crea poco o che sbaglia tanto?
Dai dati emerge un doppio problema: il Napoli crea meno occasioni rispetto alle dirette concorrenti, e la sua percentuale realizzativa (10%) è inferiore a quella dell’Inter (13%), indicando sia un problema di volume di gioco offensivo sia di cinismo.