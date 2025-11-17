Napoli oggi

Attacco Napoli, i numeri della crisi: i dati che svelano il vero problema (e non è solo la mira).

291 minuti senza gol non sono un caso. C'è una statistica ufficiale della Serie A, quasi ignorata, che spiega perché l'attacco di Conte fatica più del previsto.

Salvatore Bellavista Salvatore BellavistaNovembre 17, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 17, 2025
Perché il Napoli non segna

291 minuti. È il tempo trascorso dall’ultimo gol del Napoli, quello di Anguissa a Lecce. Da quel momento, il buio. Tre partite consecutive, Champions compresa, con le polveri bagnate. La spiegazione più semplice, e superficiale, parla di poca lucidità o di errori individuali. Ma i dati ufficiali della Lega Serie A raccontano una verità più profonda e inquietante: Quella del Napoli non è (solo) una crisi di cinismo, ma una crisi di produzione offensiva.

Perché il Napoli non segna più? I dati svelano tutto
Il Napoli segna poco. È solo sfortuna o c’è un problema strutturale nel sistema di Conte?

Il Napoli crea poco: i dati ufficiali che mettono sotto accusa l’attacco di Conte

Mentre l’Inter di Chivu produce 148 occasioni da gol, il Napoli di Conte si ferma a 94. Questo numero è il cuore del problema. La squadra non è solo sfortunata, crea strutturalmente meno delle sue rivali. Siamo settimi in questa speciale classifica, dietro non solo a Inter, Juventus (124) e Milan (111), ma anche a Roma (102), Bologna (100) e persino al Como (97). Avere una percentuale realizzativa del 10% (migliore della Juve, per esempio) serve a poco se il volume di occasioni è così basso. La nostra efficienza non è male, ma spariamo troppi pochi colpi.

Napoli a confronto con le rivali: ecco dove si ferma il motore offensivo

Guardare la classifica completa dei dati forniti dalla Lega è una doccia fredda che ridimensiona le ambizioni, almeno per ora. Mostra come il motore offensivo del Napoli non sia ancora al livello delle prime della classe, infortuni e assenze pesanti al netto. Essere preceduti dal Como per volume di gioco è un dato che, per una squadra che punta allo scudetto, deve far riflettere sulla struttura stessa della manovra offensiva.

Pos. Squadra Occasioni Create Percentuale Realizzativa
1. Inter 148 13%
2. Juventus 124 7%
3. Milan 111 11%
4. Roma 102 8%
5. Bologna 100 13%
6. Como 97 8%
7. Napoli 94 10%

Domande Frequenti (FAQ)

Da quanti minuti non segna il Napoli?

Il Napoli non segna da 291 minuti. L’ultimo gol è stato siglato da Anguissa nella trasferta contro il Lecce del 28 ottobre. Da allora, tre partite consecutive senza andare a rete.

Come si posiziona il Napoli per occasioni da gol create in Serie A?

Il Napoli è solo settimo in Serie A per occasioni da gol create (94 in 11 partite), superato non solo dalle big come Inter (148) e Juventus (124), ma anche da squadre come il Como (97).

Il problema del Napoli è che crea poco o che sbaglia tanto?

Dai dati emerge un doppio problema: il Napoli crea meno occasioni rispetto alle dirette concorrenti, e la sua percentuale realizzativa (10%) è inferiore a quella dell’Inter (13%), indicando sia un problema di volume di gioco offensivo sia di cinismo.

