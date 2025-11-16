Noa Lang, il talento incompreso: 9 partite per convincere Conte o sarà addio a gennaio

Il futuro di Noa Lang a Napoli si deciderà nelle prossime settimane. Arrivato con grandi aspettative, il talento olandese non ha ancora convinto pienamente Antonio Conte e ora si trova al centro di un vero e proprio ultimatum lanciato dall’allenatore. Le prossime nove partite non saranno semplici gare di campionato, ma il suo esame finale: dentro o fuori.

Perché Noa Lang rischia la cessione a gennaio?

La risposta è nella filosofia di Conte: chi non è funzionale, parte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore ha messo l’intera rosa sotto osservazione da qui a Natale. Un periodo di prova spietato per separare i giocatori “utili al progetto” dagli esuberi. Lang, che ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, rientra purtroppo in questa seconda categoria. Conte cerca giocatori di impatto immediato e, se l’olandese non riuscirà a dimostrare di esserlo, il suo nome sarà il primo sulla lista di sbarco per fare cassa e liberare un posto in rosa.

Non solo Lang: chi altro è sotto l’esame di Conte?

L’ultimatum non riguarda solo il talento olandese. La “lista di sbarco” menzionata dal quotidiano include anche altri nomi che non hanno convinto. Il primo è quello di Lorenzo Lucca, che come Lang ha ancora poche chance per ribaltare le gerarchie. Ma l’attenzione è alta anche su Neres e sul giovane Marianucci. Per tutti loro, le prossime settimane saranno decisive. Ogni minuto in campo, ogni allenamento, sarà pesato da Conte in vista della rivoluzione di gennaio.

Il Prescelto per la Rifondazione: la pista Mainoo è viva

La strategia è chiara: cedere per acquistare. L’addio dei giocatori “non utili” servirà a fare spazio (e cassa) per l’obiettivo numero uno di gennaio: Kobbie Mainoo. L’interesse per il talento dello United, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è concreto e reciproco. Il giocatore è attratto dall’opportunità di giocare con continuità in Serie A. L’ostacolo è la formula: il Napoli spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester United vorrebbe concedere solo un prestito secco. Ma una cosa è certa: Manna sta lavorando per regalare a Conte l’uomo che ha scelto per iniziare la rifondazione tecnica del centrocampo.

