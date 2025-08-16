Chi è Andy Diouf, l'uomo da 25 milioni che ha stregato Conte | L'Italia nel destino: ecco come gioca

Dinamismo, equilibrio e un futuro da leader. Il Napoli ha scelto Andy Diouf per rinforzare il suo centrocampo, e la prima offerta ufficiale al Lens è già partita. Ma chi è veramente il giovane mediano francese che ha convinto Antonio Conte a farne una priorità? Un talento cresciuto all'ombra della Tour Eiffel, ma esploso lontano da casa.

Mentre Manna lavora per chiudere l'affare, scopriamo la storia, il ruolo e le caratteristiche del giocatore che potrebbe presto sbarcare in Serie A, seguendo le orme del suo ex compagno di squadra El Aynaoui, già approdato alla Roma.

La carriera: dal PSG alla Svizzera, fino alla consacrazione al Lens

Nato a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il 17 maggio 2003, Andy Diouf ha mosso i primi passi nel prestigioso settore giovanile del Paris Saint-Germain. La sua carriera da professionista, però, è decollata altrove, prima al Rennes e poi, soprattutto, in Svizzera.

È con la maglia del Basilea che il suo talento si è mostrato a tutta Europa. Nella stagione 2022/23, è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata in Conference League, un'avventura fermatasi solo in semifinale contro la Fiorentina. Proprio in Italia, Diouf ha lasciato il segno, segnando un gol decisivo nella gara d'andata al Franchi. Le sue prestazioni hanno convinto il Lens a investire 14 milioni per lui, e ora il club francese è pronto a realizzare una plusvalenza importante.

Ruolo e caratteristiche: un gigante per l'equilibrio di Conte

Con i suoi 187 centimetri, Andy Diouf è un centrocampista fisicamente imponente. La sua dote principale, però, non è la spinta offensiva, ma la sua incredibile capacità di garantire equilibrio alla squadra. È un mediano moderno, la cui priorità è recuperare palloni e proteggere la difesa, senza disdegnare il palleggio pulito.

Non è un incursore, e i due gol segnati con il Lens lo dimostrano. Il suo lavoro è prezioso, spesso oscuro, ma fondamentale per le squadre che, come quelle di Conte, si basano sull'intensità e sulla solidità. È l'uomo perfetto per dare sostanza al centrocampo del Napoli.

La trattativa: 20 milioni non bastano, ma si chiude

Il Napoli, come svelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ha messo sul piatto una prima offerta ufficiale di 20 milioni di euro. La richiesta del Lens è di 25 milioni, ma la distanza è tutt'altro che incolmabile. Si continua a trattare con fiducia, e un rilancio potrebbe essere decisivo.

Se l'affare non dovesse andare in porto, Manna ha già pronte le alternative: i nomi sono quelli di Djaoui Cissé (Rennes) e Carney Chukwuemeka (Chelsea). Ma la priorità, su indicazione di Conte, resta una sola: Andy Diouf.

Video: Ecco chi è Andy Diouf

Chi è Andy Diouf, il nuovo obiettivo del Napoli: dinamismo ed equilibrio per Conte. Ecco un video con le sue migliori giocate.