Prima offerta per Diouf, il Napoli fa sul serio: Romano svela le cifre | Conte aspetta il rinforzo

Il Napoli ha mosso il primo passo per Andy Diouf. La società azzurra, su richiesta di Antonio Conte, è alla ricerca di un nuovo rinforzo a centrocampo e ha individuato nel classe 2003 del Lens il profilo ideale. Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il classe 2003 è balzato in cima alla lista dei desideri del DS Giovanni Manna per dare muscoli e dinamismo alla linea mediana.

L'offerta ufficiale e la richiesta del Lens

Secondo le indiscrezioni, il Napoli ha messo sul piatto una prima proposta concreta e importante: un'offerta di circa 20 milioni di euro. Una base di partenza solida per avviare la trattativa con il club francese, che dal canto suo ha fissato una valutazione leggermente più alta.

La richiesta del Lens, infatti, si attesta sui 25 milioni di euro. La distanza tra le due società è di soli 5 milioni, un margine che viene considerato colmabile. La trattativa prosegue con fiducia, e l'intenzione è quella di trovare un punto d'incontro nelle prossime ore.

Diouf, il centrocampista moderno per Conte

Andy Diouf è il profilo perfetto per il calcio di Antonio Conte. È un centrocampista moderno, un equilibratore capace di unire una grande solidità in fase di non possesso a un dinamismo notevole negli inserimenti offensivi. Qualità che lo rendono ideale per il sistema di gioco del tecnico leccese, che chiede intensità e sacrificio ai suoi uomini di metà campo.

Il piano B: Manna non si fa trovare impreparato

Mentre si lavora per chiudere l'affare Diouf, il Napoli non lascia nulla al caso e monitora con attenzione le possibili alternative. Sul taccuino di Manna restano caldi i nomi di Djaoui Cissé, talentuoso classe 2004 del Rennes, e di Carney Chukwuemeka, centrocampista del 2003 di proprietà del Chelsea.

Quest'ultimo, in particolare, è un profilo seguito con interesse anche dalla Juventus, a testimonianza del suo valore. Ma la priorità del Napoli è chiara: il primo obiettivo è Diouf, il rinforzo designato per completare il centrocampo azzurro.