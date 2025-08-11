Paganini: “Napoli, tutti gli indizi portano a Lookman. Manna prepara tre colpi”

Ademola Lookman torna al centro delle voci di mercato sul Napoli. A rilanciarlo è Paolo Paganini, giornalista RAI, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. L’esperto di mercato ha tracciato una panoramica sugli ultimi movimenti della società di Aurelio De Laurentiis, indicando i possibili colpi in arrivo.

Secondo l'esperto di mercato, la partenza di Giacomo Raspadori ha creato lo spazio, tecnico ed economico, per l'assalto decisivo all'esterno nigeriano, Ademola Lookman, con buona pace della concorrenza dell'Inter.

"Non è impossibile, il Napoli può chiudere l'affare"

La convinzione di Paganini si basa su una logica di mercato ferrea. L'Inter, pur avendo un'intesa con il giocatore, difficilmente metterà sul piatto i 50 milioni richiesti dall'Atalanta. Il Napoli, invece, sì.

“Non credo che l'Inter investirà cinquanta milioni di euro per l'esterno”, ha dichiarato Paganini. “Penso invece che il Napoli possa inserirsi anche perché ha la disponibilità economica per chiudere l'affare. Partendo Raspadori, ora la società deve acquistare l'esterno e tutti gli indizi portano a Lookman”. Una tesi rafforzata dal fatto che, secondo il giornalista, il Napoli non ha affondato per altre piste come Nusa o Grealish proprio perché la priorità è sempre stata l'eroe di Dublino.

Il tris per completare la rosa di Conte

Lookman non sarebbe l'unico tassello mancante. Nella sua analisi, Paganini ha ipotizzato come si chiuderà la campagna acquisti azzurra, indicando un piano preciso per regalare a Conte una rosa completa in ogni reparto.

“La società azzurra chiuderà il calciomercato con quei due, tre acquisti che completeranno l'organico”, ha spiegato, lanciando poi la sua previsione sui nomi: “(Lookman, Gutierrez e Musah?)”. Un terzino, un centrocampista e un esterno: i tre rinforzi per definire una squadra già fortissima.

Rivali Scudetto: occhio solo al Milan di Allegri

Infine, uno sguardo al prossimo campionato. Chi potrà contrastare il Napoli? Paganini non ha dubbi nel vedere gli azzurri come i favoriti assoluti per la vittoria finale.

"Il Napoli è un gradino e mezzo sopra le altre", ha sentenziato il giornalista, "ma occhio al Milan, che ha solo il campionato e un grande allenatore come Allegri". Una competizione ristretta, dunque, che vede la squadra di Conte con un vantaggio netto sulla concorrenza.

“Tutti gli indizi portano a Lookman”

“Lookman al Napoli? Non è impossibile, lo disse Pierpaolo Marino alla RAI. Non credo che l’Inter investirà cinquanta milioni di euro per l’esterno. Penso invece che il Napoli possa inserirsi anche perché ha la disponibilità economica per chiudere l’affare. Partendo Giacomo Raspadori, la società campana deve acquistare un esterno e tutti gli indizi portano a Lookman”, ha dichiarato Paganini.

Perché non Nusa o Grealish

Il giornalista ha aggiunto: “Secondo me il Napoli non ha affondato per Nusa e Grealish perché è interessato a Lookman. La società chiuderà il calciomercato con due o tre acquisti che completeranno l’organico: Lookman, Gutierrez e Musah potrebbero essere i nomi.”

Le rivali per lo scudetto

Uno sguardo anche alla lotta al vertice: “Il Napoli è un gradino e mezzo sopra le altre, ma occhio al Milan che ha solo il campionato e un grande allenatore come Allegri.”