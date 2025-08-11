Lookman-Napoli, colpo di scena: l’Inter tentenna, De Laurentiis pronto a inserirsi

Un patto con l’Inter che scricchiola e un presidente pronto a tornare “uomo di cinema”. Così Ademola Lookman rientra nel radar del Napoli, con uno spiraglio che si allarga giorno dopo giorno.

Potrebbe riassumersi così la nuova, clamorosa possibilità che riporterebbe Ademola Lookman al centro del mercato del Napoli. La trattativa tra l'attaccante nigeriano e l'Inter, infatti, non decolla. E questo stallo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe spalancare le porte a un inserimento a sorpresa di Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte si aspetta un ultimo grande colpo per l'attacco, e il nome dell'eroe di Dublino, già cercato in passato, torna prepotentemente di moda sotto il Vesuvio. L'occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire.

La frenata dell'Inter: una "ciliegina" che non arriva

Il nodo della questione è tutto a Milano. L'Inter, pur avendo da tempo un'intesa di massima con il giocatore, non considera l'acquisto una priorità assoluta. La dirigenza nerazzurra, come sottolinea la "Rosea", vede il proprio reparto offensivo già competitivo e definirebbe l'arrivo di Lookman una "ciliegina sulla torta", non un'esigenza impellente.

Questa mancanza di fretta, unita alla possibilità che la trattativa si trascini anche dopo Ferragosto, crea uno spazio di manovra in cui il Napoli può inserirsi con forza.

De Laurentiis prepara il colpo di scena

Il Napoli, in un primo momento, si era defilato dalla corsa a Lookman proprio a causa del forte legame tra il giocatore e l'Inter. Ma ora lo scenario è cambiato. Se le settimane passeranno senza una fumata bianca, ecco che De Laurentiis potrebbe preparare uno dei suoi classici colpi di scena.

L'idea, secondo la Gazzetta, è chiara: "sventolare un assegno più pesante" per far cedere le resistenze dell'Atalanta e superare in volata la concorrenza. Dopotutto, fu proprio il club azzurro a identificare in Lookman una specie di "erede simbolico di Kvara", un profilo perfetto per il 3-4-3 di Conte.

Un romanzo di mercato dal finale a sorpresa?

Al momento, l'attaccante nigeriano continua a vedersi proiettato verso Milano. Ma il mercato estivo, come un romanzo, può riservare sorprese fino all'ultima pagina.

L'attesa dell'Inter è un rischio calcolato che potrebbe costare caro. Il Napoli è alla finestra, osserva, e si prepara a sferrare l'attacco al momento giusto per regalare a Conte il rinforzo tanto atteso.