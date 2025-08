Effetto domino su Raspadori: via da Napoli, pronto il colpo Lookman | Intreccio con l'Inter

Un addio che ne finanzia un altro, una capitale che chiama e Bergamo che trema. Il calciomercato del Napoli è un intreccio di destini, dove il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe scatenare un clamoroso effetto domino. Mentre l'Atletico Madrid insiste per "Jack", il DS Manna ha già pronto il piano B, anzi, un vero e proprio contrattacco: usare i 35 milioni della sua cessione per dare l'assalto ad Ademola Lookman, il talento in rotta totale con l'Atalanta.

La notizia, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, disegna uno scenario affascinante, dove il Napoli non è attore passivo, ma il regista di una potenziale rivoluzione offensiva, con un occhio vigile anche alle mosse dell'Inter.

La spinta dell'Atletico, la posizione del Napoli

Il punto di partenza è Madrid. L'Atletico si è fiondato prepotentemente su Raspadori. La trattativa non è semplice, c'è distanza sia sulla valutazione che sulla formula del trasferimento, ma i contatti sono costanti. La volontà del giocatore di trovare più continuità e l'insistenza degli spagnoli potrebbero alla fine trovare un punto d'incontro.

Il Napoli, da parte sua, non si oppone a prescindere, ma detta le condizioni: la base per sedersi al tavolo è e resta di 35 milioni di euro. Una cifra che non verrebbe semplicemente messa in cassa, ma reinvestita immediatamente.

Il piano di Manna: assalto a Lookman

Ed è qui che si accendono i riflettori su Bergamo. Se dovesse concretizzarsi l'uscita di Raspadori, il Napoli ha già individuato l'obiettivo. Come scrive il quotidiano, "non è escluso un tentativo del Napoli per l’attaccante dell’Atalanta che sta infiammando il mercato".

Ademola Lookman. Il suo rapporto con la Dea è ai minimi storici, uno "scontro totale". Per il secondo giorno consecutivo, l'attaccante non si è presentato agli allenamenti a Zingonia, un segnale inequivocabile della sua volontà di andarsene.

Il giocatore vuole essere ceduto e il Napoli è pronto a inserirsi in questa crepa, offrendogli la via di fuga e a Conte l'esterno di qualità che cerca.

L'ombra dell'Inter e la guerra di nervi

La strada, però, non sarebbe in discesa. Su Lookman è forte anche l'interesse dell'Inter, che potrebbe tentare un rilancio nei prossimi giorni. Si profila dunque una delicata partita a scacchi su più tavoli.

Il Napoli attende la mossa decisiva dell'Atletico per Raspadori, l'Atalanta gestisce una situazione esplosiva con il suo attaccante e l'Inter osserva pronta a intervenire. Al centro di tutto, la strategia del Napoli: cedere un gioiello solo per prenderne un altro. Il mercato sta per entrare nella sua fase più calda.