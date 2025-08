Raspadori trascinatore ma l'Atletico Madrid chiama | Il Napoli fissa il prezzo

Un anno fa era lui a decidere la prima amichevole internazionale di Castel Di Sangro. Oggi Giacomo Raspadori è di nuovo al centro dell'attenzione, ma stavolta non solo per i suoi gol. Il talento azzurro ha conquistato Conte con la sua nuova versione da "mezzala assaltatrice", ma l'Atletico Madrid bussa alla porta con un'offerta che potrebbe cambiare tutto.

Sembra davvero uno scherzo del destino. Un anno fa la decise Raspadori con un gol che regalò la vittoria per 1-0 al Napoli nella prima amichevole internazionale a Castel Di Sangro. Oggi Jack è di nuovo protagonista, autore dell'unico gol su azione del precampionato azzurro contro il Catanzaro, ma la sua situazione resta quella di un "precario di lusso" che continua a far parlare di sé.

Qual è la situazione di Raspadori al Napoli?

La trasformazione di Raspadori è sotto gli occhi di tutti. Da giocatore indefinito che girava tra le linee, è diventato una "mezzala assaltatrice" che ruota intorno al centravanti e attacca lo spazio. Una nuova versione tattica che ha convinto Antonio Conte, sempre più sicuro delle qualità tecniche del classe '00.

Quando il Napoli è rimasto orfano di Kvaratskhelia, con Okafor fuori condizione, Raspadori ha trascinato gli azzurri verso lo scudetto con cinque gol da febbraio a maggio che si sono rivelati fondamentali per la conquista del tricolore. Una prova di carattere che ha cancellato i dubbi di dicembre, quando il suo nome circolava in un possibile scambio con la Roma per Pellegrini.

Quale squadra è interessata a Giacomo Raspadori?

Ma ora c'è un nuovo scenario che potrebbe rivoluzionare tutto. L'Atletico Madrid ha inserito Raspadori nella lista dei pensieri per rinforzare il proprio attacco. I Colchoneros, che hanno come prima scelta Millot dello Stoccarda e tengono d'occhio anche Nico Gonzalez della Juventus, vedono nel talento azzurro il profilo giusto per il calcio di Simeone.

Il Napoli, però, ha le idee chiare: per Raspadori non accetta proposte inferiori ai 35 milioni di euro. Una valutazione che testimonia quanto il club creda nelle potenzialità del giocatore, nonostante le voci di mercato che continuano a circolare.

Cosa farebbe il Napoli se vendesse Raspadori?

Una potenziale partenza di Raspadori trasformerebbe completamente il mercato del Napoli. Il club azzurro potrebbe essere spinto a cercare un grande colpo nella batteria delle ali d'attacco, con i contatti per Gutierrez del Girona che continuano sia tra i club che con il suo agente Quilon.

La passione per i talenti della Liga non si ferma qui: resta viva anche la pista Juanlu Sanchez del Siviglia, nonostante il Wolverhampton sia pronto a sferrare l'assalto. Il Napoli fa leva sulla volontà del calciatore, ma l'operazione è in stand-by anche per il blocco di Zanoli.

Le altre operazioni in corso

Nel frattempo, si discute per il rinnovo del contratto di Matteo Politano fino al 2028, con l'attaccante che ha confessato a Sky la volontà di legarsi a vita al club: "Questo può essere il Napoli più forte, ma lo dirà il campo. Vogliamo competere ovunque e siamo carichi per il ritorno in Champions".

Per quanto riguarda le uscite, Simeone ha detto sì al Torino con accordo sull'ingaggio, mentre i due club devono ancora raggiungere l'intesa per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Cajuste, invece, va verso il ritorno all'Ipswich Town con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League.

Il futuro di Raspadori resta il nodo più intrigante di questo mercato. Conte crede nella sua nuova versione tattica, ma sa anche che nell'anno in cui Gattuso vuole riportare l'Italia ai Mondiali, il desiderio di continuità del giocatore è più forte che mai. La stazione arrivi e partenze di Castel Di Sangro è attiva, ma oggi la parola passa al campo. E Jack, come sempre, sarà pronto a rispondere presente.