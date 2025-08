Politano, parole di fuoco: "Questo Napoli è il più forte" | Il retroscena su Conte 'carico a pallettoni'

Sette stagioni al Napoli, due scudetti vinti e la sensazione di vivere un momento irripetibile. Matteo Politano, uno dei senatori dello spogliatoio azzurro, non nasconde l'emozione per quello che sta accadendo a Castel Volturno. Perché questo Napoli, secondo l'esterno campano, ha qualcosa di speciale.

In un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, Politano ha svelato dettagli inediti sull'inserimento di Kevin De Bruyne e sull'atmosfera che si respira nel gruppo di Antonio Conte. Parole che fanno sognare i tifosi azzurri e che fotografano un ambiente carico di aspettative e ambizioni.

"Potenzialmente questo è il Napoli più forte tra quelli in cui ho giocato," ha dichiarato senza giri di parole l'esterno offensivo. Una frase che pesa, considerando che Politano ha vissuto da protagonista le due conquiste del tricolore e sa bene cosa significa competere ai massimi livelli.

De Bruyne come catalizzatore del gruppo

L'arrivo del fuoriclasse belga ha cambiato tutto. Politano lo racconta con entusiasmo genuino, descrivendo un Kevin De Bruyne che si è calato perfettamente nella realtà napoletana.

"Si è inserito alla grande ed ha portato grande entusiasmo ed un stile di gioco diverso, siamo felici che sia qui," ha spiegato il numero 21 azzurro. "De Bruyne riprende Mertens e Lukaku, è più silenzioso ma è simpatico ed è un campione assoluto sia dentro che fuori dal campo."

Parole che confermano quanto l'ex Manchester City stia già incidendo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. Un leader silenzioso che con la sua classe ed esperienza sta elevando il livello dell'intero gruppo.

Il confronto con Dries Mertens non è casuale: come il belga di Lovanio, anche De Bruyne ha portato quella mentalità vincente e quella qualità che fa la differenza nei momenti decisivi.

La crescita di Lucca: il nuovo erede di Lukaku

Un altro elemento che ha colpito Politano è l'adattamento di Lorenzo Lucca al sistema di gioco di Conte. L'attaccante friulano sta dimostrando caratteristiche che lo rendono l'erede naturale di Romelu Lukaku.

"Lucca è un giocatore importante. Ha struttura, stazza ed è bravo a tenere palla," ha analizzato Politano. "Lui e Lukaku sono due giocatori simili, sono importantissimi per il nostro gioco. Si sta mettendo in gioco e sta cercando di assimilare il nostro calcio."

La somiglianza con Big Rom non è solo fisica, ma anche tattica. Entrambi sanno fare da punto di riferimento offensivo, proteggere palla e creare spazi per i compagni. Qualità fondamentali nel calcio "contiano" che punta sulla solidità e sull'efficacia.

Conte sempre al massimo: "Carico a pallettoni"

Chi conosce Antonio Conte sa che l'intensità è il suo marchio di fabbrica. Politano, alla sua seconda esperienza con il tecnico salentino, conferma che nulla è cambiato nel suo approccio.

"Conte l'ho trovato sempre uguale, è carico a pallettoni. Tanta corsa e tanti allenamenti. Sta bene ed è abbastanza sereno," ha rivelato con un sorriso l'esterno azzurro.

Questa serenità di Conte è un segnale importante. Il tecnico pugliese sa di avere tra le mani un gruppo di qualità superiore e questo gli permette di lavorare con maggiore tranquillità, pur mantenendo la sua proverbiale intensità negli allenamenti.

Obiettivi chiari: competere su tre fronti

Con un organico così ricco di talento, le ambizioni del Napoli non possono che essere al massimo. Politano non si nasconde quando parla degli obiettivi stagionali.

"Ho vinto due Scudetti qui e quest'anno sarà difficile ripeterci, ma l'obiettivo minimo sarà competere in tutte e tre le competizioni. L'organico è di livello e ci consente di giocarcela con tutti," ha dichiarato con la consapevolezza di chi sa cosa significa vincere.

Serie A, Coppa Italia e Champions League: tre competizioni in cui il Napoli vuole dire la sua. La profondità della rosa, arricchita da innesti di qualità come De Bruyne e Lucca, permette a Conte di avere alternative valide in ogni reparto.

Un Napoli da sogni tricolori

Le parole di Politano dipingono il ritratto di una squadra consapevole della propria forza e determinata a confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. L'entusiasmo per i nuovi arrivi, la fiducia in Conte e la voglia di competere al massimo livello sono gli ingredienti perfetti per un'altra stagione da protagonisti.

I tifosi azzurri possono sognare. Questo Napoli, nelle parole del suo senatore, ha tutte le carte in regola per regalare altre notti magiche al Maradona.