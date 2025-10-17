Napoli, rientra Politano, ma a Torino gioca Neres

Una buona notizia e una scelta a sorpresa. È questo il riassunto della vigilia di Torino-Napoli in casa azzurra. Antonio Conte prepara la trasferta contro i granata con due certezze: il recupero di pedine fondamentali e la volontà di non correre rischi, lanciando dal primo minuto chi ha più fame e brillantezza. E così, anche se Matteo Politano torna a disposizione, la grande chance sulla fascia destra sarà per David Neres.

La Buona Notizia: Politano e Buongiorno tornano tra i convocati

L’infermeria finalmente sorride ad Antonio Conte. Come previsto, sia Matteo Politano che Alessandro Buongiorno hanno recuperato dai rispettivi infortuni e faranno parte della spedizione per Torino. Una doppia, ottima notizia che restituisce profondità alla rosa. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, lo scenario più probabile li vede partire entrambi dalla panchina. L’obiettivo è reinserirli gradualmente, magari a gara in corso, per averli al top per la sfida di Champions contro il PSV.

La Sorpresa di Conte: Neres Scalpita e si Prende la Fascia

Con Politano in panchina, la domanda è una sola: chi al suo posto? La risposta di Conte sembra essere chiara e porta al nome di David Neres. Penalizzato finora dal modulo e dallo stato di forma dei compagni, il brasiliano avrà finalmente la sua prima, grande occasione dall’inizio. Sarà lui ad agire sulla destra nel 4-1-4-1, con il compito di non far rimpiangere il titolare e di portare quella fantasia e quell’imprevedibilità che sono il suo marchio di fabbrica.

Gli Altri Cambi: spazio a Gilmour e Spinazzola

Ma le novità non finiscono qui. Con l’assenza certa di Lobotka, le chiavi del centrocampo passeranno, come previsto, a Billy Gilmour. In difesa si rivede Leonardo Spinazzola sulla corsia di sinistra, mentre in porta ci sarà il ritorno di Alex Meret. Un Napoli parzialmente rivoluzionato, che si affida alle forze fresche per dare l’assalto a una classifica che, in attesa della Roma, lo vede già al primo posto.