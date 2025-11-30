Roma-Napoli, Conte ha deciso: risolto il dubbio sulla sinistra. La su Lang

Il punto sulla formazione. Antonio Conte ha deciso: il Napoli sfiderà la Roma col 3-4-3. Sciolto il ballottaggio in attacco: Noa Lang ha vinto la concorrenza di Politano e partirà titolare. A centrocampo sospiro di sollievo: McTominay e Lobotka sono recuperati e guideranno la mediana. In difesa, l’ex Spinazzola vede una maglia dal 1′ a causa del rientro tardivo di Olivera dal Sudamerica.

Lukaku e l’infermeria: il punto sui big

Il grande punto interrogativo ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. Il belga putroppo per i tifosi azzurri non sarà della partita la speranza è quella di rivederlo in campo contro la Juventus dell’ex Spalletti.

Allarme rientrato per la mediana

Buone notizie invece dal centrocampo, vero motore del gioco di Conte: Il grave infortunio di Anguissa e la decisione dei gilmour di operarsi ha tolto a Conte ogni dubbio. Costretto a tornare alla “diga” a due in mezzo al campo, il tecnico ha ridato le chiavi del reparto a McTominay e Lobotka.

Risultato? Devastanti. Contro il Qarabag, così come con l’Atalanta, lo scozzese ha giocato da centrocampista totale, mentre Lobotka recuperato palloni, ha impostato, ma soprattutto ha offerto allo scozzese la libertà di inserirsi centralmente, il suo marchio di fabbrica.

Le scelte di Conte: Spinazzola e Lang titolari?

Oltre agli infortuni, sono le scelte tecniche (e logistiche) a disegnare il nuovo Napoli. Leonardo Spinazzola torna in gruppo. L’esterno aveva il mirino puntato su questa partita da settimane: è pronto e salirà sul treno per Roma.

Ovviamente non partirà dal primo minuto — a sinistra c’è l’inamovibile Olivera, considerando anche l’infortunio di Gutierrez — ma la sua presenza in panchina è fondamentale.

Fascia Sinistra: l’ora dell’ex

David Neres appare intoccabile a destra. A sinistra resta una maglia e la sensazione è che Noa Lang sia ormai il prescelto. L’olandese, reduce dal gol liberatorio contro l’Atalanta e dalla conferma in Champions, offre quella “pazzia” e quella capacità di accentrarsi che oggi serve più. il duo Neres-Lang funziona bene e costringe Conte a rinunciare a Politano, ma l’imprevedibilità del tridente leggero è l’arma scelta per scardinare la difesa giallorossa.

LE PROBABILI FORMAZIONI (Aggiornate)

🔑 La chiave tattica Con Spinazzola e Di Lorenzo alti, Conte cercherà di allargare la difesa a tre della Roma per creare spazi centrali agli inserimenti di McTominay e alle giocate di Lang.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

Allenatore: Antonio Conte.

📌 Roma-Napoli in pillole A che ora si gioca? Attenzione all’orario: il fischio d’inizio è previsto per domenica alle ore 18:00 (e non 20:45 come inizialmente previsto). Perché non gioca Politano? Scelta tecnica. Conte preferisce la fantasia di Lang per scardinare la difesa chiusa della Roma, tenendo Politano come arma tattica a gara in corso. Lukaku sarà convocato? Dovrebbe andare in panchina, ma il suo utilizzo è in forte dubbio. Conte non vuole rischiare ricadute al ginocchio in vista del ciclo terribile di dicembre.



