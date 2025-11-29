Roma-Napoli, Conte ha deciso: fuori Politano? La mossa a sorpresa e il ritorno dell’ex

Le ultime di formazione. Antonio Conte conferma la “rivoluzione”: contro la Roma il Napoli scenderà in campo con il 3-4-3 che ha portato due vittorie consecutive. Il dubbio principale è in attacco, dove Noa Lang è in netto vantaggio su Matteo Politano per una maglia da titolare accanto a Neres e Hojlund. La notizia del giorno è il rientro tra i convocati di Leonardo Spinazzola, di nuovo arruolabile per la panchina dopo lo stop.

Olimpico per lo Scudetto: la prova del nove

Non è una domenica qualunque. Luci all’Olimpico per il posticipo che vale un pezzo di tricolore. Roma prima in classifica, Napoli secondo a due lunghezze: lo scenario è quello delle grandi notti. Gli azzurri arrivano lanciati dal doppio successo su Atalanta e Qarabag, figli di quella svolta tattica (3-4-3) che ha ridato certezze a una squadra che sembrava smarrita. Conte ha scelto il silenzio stampa alla vigilia: nessuna parola, solo lavoro a Castel Volturno per preparare l’assalto alla vetta.

Il ballottaggio: perché Lang “scavalca” Politano

Il cuore della decisione di Conte risiede sulle fasce. L’infermeria piena (che ci priva ancora di Gilmour, il cui infortunio lo terrà fuori fino al 2026) ha costretto il tecnico a ridisegnare il Napoli a trazione anteriore. Qui nasce il duello per una maglia: Lang, Neres o Politano?

David Neres appare intoccabile a sinistra. Resta una maglia a destra e la sensazione è che Noa Lang sia ormai il prescelto. L’olandese, reduce dal gol liberatorio contro l’Atalanta e dalla conferma in Champions, offre quella “pazzia” e quella capacità di accentrarsi che oggi serve più dell’equilibrio tattico di Politano. Rinunciare all’italiano è un esercizio complicato per Conte, ma l’imprevedibilità del tridente leggero è l’arma scelta per scardinare la difesa giallorossa.

Il borsino delle scelte: le percentuali di titolarità

Ruolo Giocatori in ballottaggio Favorito (Probabilità) Esterno Destro Lang vs Politano Noa Lang (55%) Centrale Difesa Rrahmani vs Marin Rrahmani (90%) Esterno Sinistro Olivera vs Spinazzola Olivera (80%)

La novità nei convocati: torna Spinazzola

Se Anguissa e Lukaku restano ai box (la prudenza su Big Rom è massima, come spiegato nel nostro focus medico dedicato), c’è un sorriso per Conte. Leonardo Spinazzola torna in gruppo. L’esterno aveva il mirino puntato su questa partita da settimane: è pronto e salirà sul treno per Roma.

Ovviamente non partirà dal primo minuto — a sinistra c’è l’inamovibile Olivera, considerando anche l’infortunio di Gutierrez — ma la sua presenza in panchina è fondamentale. Spinazzola offre quell’opzione di cambio passo nel finale che mancava da quasi un mese, dai tempi dello stop contro il Como. In una partita che si preannuncia bloccata, la sua falcata potrebbe essere la carta a sorpresa negli ultimi venti minuti.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang (55%), Neres, Hojlund.

A disposizione: Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Politano (45%), Elmas, Vergara, Simeone.

Le chiavi tattiche del match Imprevedibilità: Con Lang e Neres, Conte cerca l’1vs1 contro i terzini della Roma.

Con Lang e Neres, Conte cerca l’1vs1 contro i terzini della Roma. Copertura: McTominay dovrà aiutare Olivera su Dybala/Soulé.

McTominay dovrà aiutare Olivera su Dybala/Soulé. Cambio modulo: In fase difensiva il 3-4-3 diventa un 5-4-1 compatto.