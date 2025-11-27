Niente Roma per Lukaku: quando torna? La nuova data e il piano UEFA

La notizia in breve. Il rientro di Romelu Lukaku è ufficialmente posticipato: l’attaccante salterà il big match Roma-Napoli del 30 novembre. Lo staff di Conte ha scelto di non rischiare una ricaduta sulla lesione di alto grado subita ad agosto. La nuova data obiettivo diventa Napoli-Juventus (7 dicembre) o la trasferta europea col Benfica (11 dicembre), sfruttando una norma UEFA per il cambio lista.

Perché Lukaku salta la partita con la Roma?

La mancanza di Big Rom pesa, soprattutto dopo gli errori di Hojlund in Champions (qui la cronaca del rigore sbagliato). Ma la medicina detta legge. L’infortunio subito a metà agosto era una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale. Per un giocatore con la massa muscolare di Lukaku, la prudenza non è opzionale, è vitale.

Dopo tre mesi e mezzo, il recupero procede bene ma l’intensità di una sfida scudetto come quella contro la capolista Roma sarebbe un rischio troppo alto oggi. Conte ha deciso: niente convocazione per l’Olimpico.

Qual è la data reale del rientro? Il nuovo calendario

Cancellata la data del 30 novembre, il calendario del rientro si aggiorna così:

📅 CALENDARIO RIENTRO LUKAKU 30 novembre (Roma) → ❌ OUT

→ ❌ OUT 4 dicembre (Cagliari – Coppa Italia) → ❌ OUT

→ ❌ OUT 7 dicembre (Juventus) → ⚠️ IN DUBBIO

→ ⚠️ IN DUBBIO 11 dicembre (Benfica – Champions) → ✅ POSSIBILE (se cambia lista UEFA)

→ ✅ POSSIBILE (se cambia lista UEFA) 18 dicembre (Supercoppa vs Milan) → ✅ DISPONIBILE AL 100%

L’obiettivo minimo dichiarato dallo staff è Napoli-Juventus del 7 dicembre, ma difficilmente partirà titolare. Più probabile un ingresso a gara in corso per testare le condizioni. Il vero rientro “sicuro” è fissato per la Supercoppa Italiana del 18 dicembre a Riyad, dove Conte vuole il suo bomber al 100% contro il Milan.

Cosa cambia nell’attacco del Napoli senza Lukaku?

Con Big Rom ancora fermo, Rasmus Hojlund resta l’unica vera punta centrale a disposizione di Conte. Il danese però è in crisi: appena 2 gol in campionato e il rigore sbagliato col Qarabag pesano sul morale. Contro la Roma, Conte potrebbe optare per un falso nueve con Neres o Lang avanzati, oppure dare fiducia totale a Hojlund sperando nello sblocco psicologico.

Il problema? Senza Lukaku, il Napoli perde il suo riferimento fisico nei momenti di sofferenza e la capacità di tenere palla alta quando serve far salire la squadra. Contro una Roma cinica e fisica, la mancanza del belga si farà sentire.

Come può giocare in Champions se non è in lista? Il regolamento UEFA

Questa è l’informazione che i siti generalisti spesso spiegano male. Lukaku è attualmente fuori dalla Lista UEFA consegnata a settembre. Come può giocare col Benfica l’11 dicembre? Esiste una norma specifica.

Il regolamento UEFA consente di effettuare un cambio straordinario in lista nel caso di infortuni a lungo termine che precludano il ritorno di un giocatore per il resto della fase a gironi. Dato che l’infortunio di Kevin De Bruyne è molto serio e richiede tempi lunghi (almeno 4-5 mesi), il Napoli ha la possibilità tecnica di “sostituire” lo slot del centrocampista belga con quello dell’attaccante.

Come funziona la procedura:

Il club deve presentare certificato medico che attesti l’impossibilità di rientro di De Bruyne nella fase a gironi

La UEFA valuta la documentazione (solitamente approvazione in 48-72 ore)

Una volta approvato, Lukaku può essere inserito e utilizzato dalla partita successiva

Se Conte deciderà di attivare questa opzione, Lukaku potrebbe rodare il motore proprio in Europa contro il Benfica di José Mourinho, in attesa di riprendersi la maglia da titolare in Serie A a discapito di un Hojlund in difficoltà.