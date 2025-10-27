De Bruyne, Lesione di alto grado. Operazione programmata, ritorna nel 2026

La paura si è trasformata in un verdetto terribile, con conseguenze immediate. Quello che nessun tifoso del Napoli avrebbe mai voluto leggere è stato confermato dal comunicato ufficiale del club: l’infortunio di Kevin De Bruyne è grave. Anzi, gravissimo. L’immagine del belga che si accascia dopo aver calciato il rigore contro l’Inter è l’ultima che vedremo di lui per un lungo, lunghissimo tempo. Il suo 2025 finisce qui, ed è già partito per il Belgio per iniziare il suo calvario.

Il Verdetto Ufficiale e la Partenza per il Belgio

Gli esami strumentali non hanno lasciato spazio a dubbi: “lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra“. Un infortunio talmente serio che, come rivela la redazione di SKY Sport, ha spinto il giocatore a non perdere neanche un minuto. De Bruyne ha già lasciato l’Italia ed è in viaggio verso il suo Paese, dove **si sottoporrà a un intervento chirurgico** e inizierà subito il percorso riabilitativo.

Per lui, questo tipo di infortunio è un tragico déjà-vu, molto simile a quello che lo costrinse a uscire nella finale di Champions del 2023, sempre contro l’Inter.

Tempi di Recupero: Rientro Previsto a Febbraio 2026

Con l’intervento chirurgico confermato, i tempi di recupero si allungano drammaticamente. La prognosi più realistica parla di uno stop che potrebbe arrivare **fino a 120 giorni**. La matematica è spietata: **il rientro di De Bruyne in campo non avverrà prima della metà o della fine di febbraio 2026**. Un’eternità.

La Conseguenza Immediata: il Napoli Torna sul Mercato

Un’assenza così pesante, che si sommerà a quella di Anguissa per la Coppa d’Africa, obbliga il Napoli a cambiare i suoi piani. Secondo quanto filtra, il club dovrà necessariamente intervenire sul calciomercato di gennaio. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per valutare una serie di profili che possano sopperire, almeno in parte, alla perdita del fuoriclasse belga. Quello che doveva essere un mercato di “assestamento” si trasformerà in una sessione di “riparazione” fondamentale per non compromettere le ambizioni del Napoli.