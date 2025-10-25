Conte lancia Neres falso 9: Tecnica, fantasia e meno riferimenti

Napoli-Iter, le formazioni ufficiali, Conte sorprende ancora: contro l’Inter gioca Neres falso 9. Il dubbio più grande è stato sciolto. Per rialzare la testa dopo due schiaffi consecutivi, Antonio Conte non si affida all’usato sicuro, ma alla fantasia e all’imprevedibilità. Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter confermano la notizia clamorosa della vigilia: con Hojlund ancora ai box, a guidare l’attacco degli azzurri non ci sarà Lorenzo Lucca. Al suo posto, in un ruolo tutto nuovo, giocherà David Neres.

La Bocciatura di Lucca: la Notte di Eindhoven pesa come un Macigno

La scelta di Conte è una decisione forte, che suona come una bocciatura netta per l’ex attaccante dell’Udinese. Dopo la pessima prestazione in Champions League contro il PSV, condita da un’espulsione ingenua che ha contribuito al tracollo della squadra, Lucca finisce in panchina nel momento più importante. La scintilla con l’ambiente Napoli non è ancora scoccata e, contro la difesa fisica dell’Inter, Conte ha preferito non rischiare, puntando su una soluzione completamente diversa.

Perché Conte ha Scelto Neres

L’idea di schierare Neres come “falso 9” non è una semplice toppa, ma una precisa strategia tattica. Conte vuole cambiare le carte in tavola. Con Lucca in campo, la manovra sarebbe stata forse più prevedibile, offrendo ad Acerbi e compagni un punto di riferimento fisico facile da marcare. Con il brasiliano, invece, l’attacco del Napoli diventa fluido, mobile, imprevedibile. La sua tecnica nello stretto e la sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo costringeranno i difensori nerazzurri a uscire dalle loro posizioni, creando spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Un Ruolo Atipico per la Scossa

Certo, per Neres si tratta di un ruolo quasi inedito. Ma in un momento di emergenza, con assenze pesanti come quelle di Meret e Lobotka, Conte si affida alla qualità dei suoi uomini migliori per scardinare la partita. Dopo un inizio di stagione a zero gol e zero assist, per il brasiliano questa è l’occasione d’oro. Trasformare lo scetticismo in applausi, nel big match più atteso. Il tecnico si gioca la carta a sorpresa; ora la palla passa a lui, per dimostrare che l’intuizione era quella giusta.

