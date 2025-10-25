Hojlund out, 4 idee di Conte per Napoli-Inter: spunta l’ipotesi del tutto inedita

C’è un tempo per leccarsi le ferite e un tempo per tornare a combattere. Per il Napoli di Antonio Conte, dopo la notte da incubo in Olanda, quel tempo è adesso. Al Maradona, arriva l’Inter, la squadra più in forma del campionato, per uno scontro diretto che può già dire molto sulle ambizioni scudetto. Ma gli azzurri ci arrivano in piena emergenza, soprattutto in attacco. E proprio nel momento più difficile, Conte sta per calare dal cilindro la mossa che nessuno si aspettava.

Il Dramma del Centravanti: Hojlund ko, Lucca non Convince

La diagnosi è spietata: contro l’Inter, il Napoli non avrà un centravanti di ruolo affidabile. Rasmus Hojlund, l’uomo che aveva trascinato la squadra a suon di gol, è ancora fuori per infortunio. L’alternativa naturale, Lorenzo Lucca, sta vivendo un momento a dir poco drammatico. La sua prestazione in Champions contro il PSV, culminata con un’espulsione ingenua, è stata l’ultima di una serie di prove deludenti. La scintilla non è scoccata e la fiducia del tecnico e dell’ambiente sembra ai minimi termini. Mandarlo in campo contro la difesa dell’Inter sarebbe un rischio enorme.

La Mossa a Sorpresa: Neres Falso 9 per Sparigliare le Carte

Scartata anche la suggestione di un De Bruyne avanzato, che Conte vuole assolutamente nel cuore del gioco, ecco che prende quota l’ipotesi clamorosa svelata da Il Mattino. Per risolvere il rebus, Conte ha provato per tutta la settimana una soluzione inedita: David Neres schierato come “falso 9”. Non un centravanti boa, ma un attaccante di movimento, rapido, tecnico, capace di non dare punti di riferimento ai granitici difensori dell’Inter. Un’idea nata per necessità, ma che potrebbe trasformarsi in una geniale mossa tattica per scardinare la retroguardia di Chivu.

Un Paradosso da Risolvere: Neres, l’Uomo a Zero Gol e Zero Assist

La scelta, però, porta con sé un paradosso quasi beffardo. Finora, in questa stagione, i numeri di Neres sono impietosi: zero gol e zero assist. Un rendimento lontanissimo da quello dello scorso anno, quando fu uno dei giocatori più incisivi nella cavalcata scudetto. La trasferta di Eindhoven è stata deludente anche per lui, che quel calcio lo conosce bene. Eppure, è su di lui che Conte sembra voler puntare. L’allenatore spera che la responsabilità e la fiducia possano finalmente sbloccare un talento che sembra essersi assopito, proprio nella partita più importante.

Cancellare l’Olanda e Ripartire dal Maradona

Il Napoli arriva alla sfida ferito, con sei gol incassati in Olanda e tante facce imbronciate. Ma il Maradona, da sempre l’arma in più, è pronto a spingere la squadra a dimenticare tutto in 90 minuti. Contro un’Inter lanciatissima, servirà una prova di carattere, di orgoglio e, forse, anche di follia tattica. Quella che solo un allenatore come Antonio Conte, nel momento più difficile, ha il coraggio di provare.