Napoli-Inter, Conte si gioca l’asso nella manica: tocca a Neres fare il falso 9

C’è un tempo per leccarsi le ferite e un tempo per tornare a combattere. Per il Napoli di Antonio Conte, quel tempo è arrivato. Dopo l’incubo di Eindhoven, all’orizzonte c’è la sfida più difficile e attesa: quella contro l’Inter capolista. Una partita che arriva nel momento peggiore, tra infortuni e un morale a terra, ma che il popolo del Maradona è chiamato a trasformare nell’occasione perfetta per la rinascita. E Conte, da par suo, è pronto a giocarsi la mossa della disperazione.

Due Squadre agli Opposti: la Prova di Maturità

I numeri raccontano due storie opposte. L’Inter di Chivu arriva a Napoli forte di sette vittorie consecutive, una macchina da guerra che sembra inarrestabile. Il Napoli, al contrario, è reduce da due K.O. di fila, ferito e in piena emergenza. Ma la classifica dice che la distanza non c’è: 15 punti a testa. Ecco perché quella di sabato è più di una partita: è un bivio, un esame di maturità per capire quali siano le reali ambizioni di una squadra chiamata a cancellare in 90 minuti una settimana da incubo.

La Mossa a Sorpresa di Conte: tocca a Neres Falso 9

Con Hojlund e Meret ufficialmente fuori dai giochi e con Lucca inaffidabile, Conte ha lavorato su una soluzione tattica sorprendente. Come riportano le ultime indiscrezioni, per guidare l’attacco sarà David Neres a essere schierato nel ruolo inedito di “falso 9”. Un azzardo, una mossa per non dare punti di riferimento alla difesa nerazzurra, che comporterà probabilmente un arretramento di McTominay a mezzala e l’impiego di un altro esterno. In porta, fiducia obbligata a Milinkovic-Savic.

La Probabile Formazione del Napoli (4-1-4-1)

Portiere: Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic Difensori: Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola

Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola Mediano: Gilmour

Gilmour Centrocampisti: Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay

Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay Attaccante: Neres (falso 9)

Tutto sul Match: Dove Vederla e Chi Arbitra

La partita si giocherà sabato 18 ottobre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Sarà inoltre visibile per gli abbonati Sky sul canale DAZN 1 (numero 214). La direzione della gara è stata affidata all’arbitro Mariani, assistito da Bindoni e Baccini. Al VAR ci sarà Marini. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.