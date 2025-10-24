Vigilia da incubo per Conte: Hojlund salta l’Inter, fuori anche Meret

Hojlund non ce la fa, frattura per Meret: emergenza totale per Napoli-Inter. Una vigilia da incubo. Nel giorno in cui Antonio Conte si aspettava risposte e buone notizie, dall’infermeria del Napoli arriva una doppia, pesantissima tegola che trasforma la preparazione al big match contro l’Inter in una corsa contro il tempo. Rasmus Hojlund non ha recuperato e salterà la partita, ma la notizia peggiore è l’infortunio di Alex Meret: per lui una frattura che lo terrà fuori a lungo.

Ufficiale: Meret Ko, Frattura del Metatarso

L’infortunio più grave e inaspettato è quello del portiere titolare. Durante la seduta di allenamento, come confermato da una nota ufficiale del club, Alex Meret ha riportato un infortunio. Gli esami hanno dato il peggiore dei verdetti: “frattura del secondo metatarso del piede destro“. Un problema serio, che lo costringerà non solo a saltare l’Inter, ma probabilmente a uno stop di diverse settimane. Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire addirittura a inizio dicembre. Tra i pali, quindi, ci sarà ancora Milinkovic-Savic, reduce dalla disfatta di Eindhoven.

Hojlund, il Rientro Slitta Ancora

L’altro grande dubbio della vigilia è stato sciolto, ed è un’altra brutta notizia. Rasmus Hojlund non ha smaltito l’affaticamento al retto femorale e non sarà a disposizione per la terza partita consecutiva. Il danese, come riportato da Sky, non verrà nemmeno convocato. Il suo rientro a questo punto diventa a forte rischio anche per la successiva trasferta di Lecce, accorciando ulteriormente i tempi per un pieno recupero.

Conte Reinventa l’Attacco: ipotesi Falso 9

Con Hojlund fuori causa, Conte deve ridisegnare completamente il reparto offensivo, anche perché il sostituto naturale, Lorenzo Lucca, è stato espulso in Champions. Prende così corpo l’ipotesi più affascinante e tatticamente più audace: l’impiego di Kevin De Bruyne nel ruolo di “falso 9”. Una mossa che permetterebbe l’inserimento di una mezzala in più (con McTominay accentrato) e di un esterno a sinistra, con Elmas e Neres in lizza. Un’emergenza totale che costringe il tecnico a un capolavoro tattico per non affondare nella partita più importante dell’anno.